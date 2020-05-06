Кількість інфікованих коронавірусом на Буковині перевалило за 2 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На Буковині сьогодні, 6 травня, офіційно підтверджено ще 63 випадки зараження коронавірусом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2048 осіб.
“37 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 254 людини”, — додав він.
Він додав, що 100 тисяч медичних масок, 4500 комбінезонів та 1800 захисних окулярів для лікарень Чернівецької області передали представники бізнесу.
“Фізичні особи-підприємці І та ІІ групи платників єдиного податку, які мають дітей до 10 років, під час карантину можуть отримати допомогу. Виплату нададуть за умови, що підприємці сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року. Розмір допомоги складає для дітей віком до 6-ти років — 1 779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років — 2 218 гривень. Документи для призначення такої компенсації необхідно подати до органу соціального захисту населення за місцем проживання/реєстрації”, — написав Осачук та розповів, що з 12 травня у Чернівецькій області планують відкрити для прогулянок парки та сквери.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 327 — летальні.
Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.