Количество инфицированных коронавирусом на Буковине перевалило за 2 тыс. человек

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2048 человек.

“37 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 254 человека”, — добавил он.

Он добавил, что 100 тысяч медицинских масок, 4,5 тысячи комбинезонов и 1800 защитных очков для больниц Черновицкой области передали представители бизнеса.

“Физические лица-предприниматели I и II группы плательщиков единого налога, имеющие детей до 10 лет, во время карантина могут получить помощь. Выплату предоставят при условии, что предприниматели уплатили единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за все месяцы 2019 года. Размер пособия составляет для детей до 6-ти лет — 1779 грн; для детей от 6-ти до 10-ти лет — 2218 гривен. Документы для назначения такой компенсации необходимо подать в орган социальной защиты населения по месту жительства/регистрации”, — добавил Осачук и рассказал, что с 12 мая в Черновицкой области планируют открыть для прогулок парки и скверы.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 327 — летальные.

В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.