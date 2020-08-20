На Буковині водій Audi на іноземній реєстрації збив дитину

"У селі Чудей трапилася аварія, у результаті якої водій наїхав на пішохода. Малолітня дівчина наразі перебуває у лікарні. За вказаним фактом слідчі Сторожинецького відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події слідчо-оперативна група Сторожинецького відділу поліції встановила, що 41-річний водій автомобіля Audi на іноземній реєстрації не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на пішохода. 13-річну жительку села Чудей медики доправили до лікарні для проведення обстеження. У дівчини діагностували перелом правої стегневої кістки.

Нагадаємо, у селищі Білицьке на Донеччині водій не встиг зупинити транспортний засіб і збив двох дітей, одна дитина загинула, а інша потрапила в реанімацію.