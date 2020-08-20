На Буковине водитель Audi на иностранной регистрации сбил ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В селе Чудей в Черновицкой области водитель совершил наезд на малолетнего девушку, сейчас она находится в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Черновицкой области.
"В селе Чудей случилась авария, в результате которой водитель наехал на пешехода. Малолетняя девушка сейчас находится в больнице. По данному факту следователи Сторожинецкого отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) УК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия следственно-оперативная группа Сторожинецкого отдела полиции установила, что 41-летний водитель автомобиля Audi на иностранной регистрации не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на пешехода. 13-летнюю жительницу села Чудей медики доставили в больницу для проведения обследования. У девушки диагностировали перелом правой стегновой кости.
Напомним, в поселке Белицкое Донецкой области водитель не успел остановить транспортное средство и сбил двух детей, один ребенок погиб, а другой попал в реанимацию.