На бюджет на магістратуру потрапили понад 31 тис. вступників: що далі

На бюджет потрапили понад 31 тис. вступників на магістратуру, зарахування на контракт - з 1 вересня, повідомили у МОН у середу, пише УНН. 31 211 вступників на магістратуру отримали рекомендації до зарахування на бюджет - повідомили у МОН. Розподіл відбувся за алгоритмом адресного розміщення державного (регіонального) замовлення сьогодні, 27 серпня 2025 року. Рекомендації надійшли в електронні кабінети та відображаються на сайті ЄДЕБО. Якщо вступник отримав рекомендацію, то статус однієї із заяв змінився на "Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням". Як зауважується, на бюджет надається тільки одна рекомендація за однією заявою. Тобто, якщо певна заява вже має такий статус, то в інших заявах він не з'явиться. Вступнику треба або виконати вимоги за цією заявою, або чекати рекомендацій на контракт. Що далі Для зарахування потрібно до 18:00 30 серпня: підтвердити вибір місця навчання;

виконати вимоги до зарахування (відповідно до правил прийому ЗВО);

укласти договір про навчання. Як підтвердити вибір місця навчання: онлайн через накладання КЕП, зокрема Дія.Підпис, за інструкцією;

особисто в закладі освіти. Після зарахування статус заяви зміниться на "Включено до наказу" (до 1 вересня). Якщо вступник вчасно не виконає вимоги до зарахування, то рекомендацію на бюджет буде скасовано, а заяву допущено до конкурсу на контракт. Тож цього року вступ буде можливий тільки на контракт. Рекомендації на контракт надаватимуть з 1 вересня.