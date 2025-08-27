На бюджет на магистратуру поступили более 31 тыс. абитуриентов: что дальше
Киев • УНН
Более 31 тысячи абитуриентов на магистратуру получили рекомендации к зачислению на бюджет. Для зачисления необходимо подтвердить выбор места обучения и выполнить требования до 18:00 30 августа.
На бюджет поступили более 31 тыс. абитуриентов на магистратуру, зачисление на контракт - с 1 сентября, сообщили в МОН в среду, пишет УНН.
31 211 абитуриентов на магистратуру получили рекомендации к зачислению на бюджет
Распределение состоялось по алгоритму адресного размещения государственного (регионального) заказа сегодня, 27 августа 2025 года. Рекомендации поступили в электронные кабинеты и отображаются на сайте ЕДЕБО.
Если абитуриент получил рекомендацию, то статус одного из заявлений изменился на "Рекомендовано к зачислению (обучение по государственному (региональному) заказу)".
Как отмечается, на бюджет предоставляется только одна рекомендация по одному заявлению. То есть, если определенное заявление уже имеет такой статус, то в других заявлениях он не появится. Абитуриенту нужно либо выполнить требования по этому заявлению, либо ждать рекомендаций на контракт.
Что дальше
Для зачисления нужно до 18:00 30 августа:
- подтвердить выбор места обучения;
- выполнить требования к зачислению (в соответствии с правилами приема ЗВО);
- заключить договор об обучении.
Как подтвердить выбор места обучения:
- онлайн через наложение КЭП, в частности Дия.Подпись, по инструкции;
- лично в учебном заведении.
После зачисления статус заявления изменится на "Включено в приказ" (до 1 сентября).
Если абитуриент вовремя не выполнит требования к зачислению, то рекомендация на бюджет будет отменена, а заявление допущено к конкурсу на контракт. Поэтому в этом году поступление будет возможно только на контракт.
Рекомендации на контракт будут предоставляться с 1 сентября.
