На Азовському морі відпочивальницю на надувному матраці віднесло за кілометр від берега
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. На узбережжі Азовського моря 26-річну відпочивальницю на надувному матраці хвилями віднесло у море. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області, передає УНН.
Так, подія сталася сьогодні на узбережжі Азовського моря в Генічеському районі.
"Сьогодні в ході нагляду за дотриманням правопорядку на воді навпроти с. Генічеська Гірка поліцейські побачили надувний матрац, який віднесло хвилями за кілометр від берега… Як з'ясувалося на матраці перебувала молода жінка, яку хвилі віднесли у море", - йдеться в повідомленні.
За словами начальника відділення поліції в порту "Херсон" Максима Жаркова, жінка вже майже повністю виснажилася.
"Попри всі спроби гребти в сторону пляжу, хвилі відносили її все далі у море. Поліцейські підняли дівчину на борт службового катера та повернули на берег", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, з початку серпня в Україні потонуло вже 70 людей, 8 з яких — діти.