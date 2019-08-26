На Азовском море отдыхающую на надувном матрасе унесло за километр от берега
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. На побережье Азовского моря 26-летнюю отдыхающую на надувном матрасе волнами отнесло в море. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области, передает УНН.
Так, происшествие случилось сегодня на побережье Азовского моря в Геническом районе.
"Сегодня в ходе надзора за соблюдением правопорядка на воде напротив с. Геническа Горка полицейские увидели надувной матрас, который унесло волнами в километре от берега... Как выяснилось на матрасе находилась молодая женщина, которую волны отнесли в море", - говорится в сообщении.
По словам начальника отделения полиции в порту "Херсон" Максима Жаркова, женщина уже почти полностью истощилась.
"Несмотря на все попытки грести в сторону пляжа, волны относили ее все дальше в море. Полицейские подняли девушку на борт служебного катера и вернули на берег", - отметили в полиции.
Напомним, с начала августа в Украине утонули уже 70 человек, 8 из которых - дети.