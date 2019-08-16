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В Україні з початку року потонуло понад 900 людей

В Україні з початку року потонуло понад 900 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. З початку серпня в Україні потонуло вже 70 людей, 8 з яких — діти, а всього з початку року у водоймах потонуло вже 907 осіб. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Так, 15 серпня на Київщині, у селі Бобриця Києво-Святошинського району, водолази в річці Ірпінь виявили та вилучили з води тіло чоловіка 1992 року народження, який потонув ще 14 серпня.

15 серпня у Чорному морі в селі Затока Білгород-Дністровського району Одеської області під час купання зник юнак 2001 року народження. Водолази обстежили 700 кв. м дна моря, проте зниклого не знайшли. 16 серпня пошуки продовжуються.

Ще один громадянин зник під час купання в Чорному морі у селі Лиман Татарбунарського району, а саме на території курорту "Катранка". Його пошуки також продовжились з ранку 16 серпня.

Всього з початку 2019 року у водоймах в Україні втопилися 907 людей.

Нагадаємо, у Хмельницькій області четверо людей мало не потонули у річці Дністер, коли вони плавали на надувному матраці.

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