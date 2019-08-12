На Дністрі компанія відпочивальників мало не потонула на надувному матраці

КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Хмельницькій області четверо людей мало не потонули на річці Дністер, коли вони плавали на надувному матраці, він почав здуватися, і через швидку течію вони не могли самостійно дістатися до берега. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.