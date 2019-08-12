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На Дністрі компанія відпочивальників мало не потонула на надувному матраці

На Дністрі компанія відпочивальників мало не потонула на надувному матраці

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Хмельницькій області четверо людей мало не потонули на річці Дністер, коли вони плавали на надувному матраці, він почав здуватися, і через швидку течію вони не могли самостійно дістатися до берега. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, 11 серпня о 19:42 на пункт зв’язку водолазно-рятувального відділення зателефонували стурбовані громадяни та повідомили, що річкою Дністер на надувному матраці пливуть люди, яким невідкладно потрібна допомога.

Рятувальники терміново на моторному човні обстежили акваторію річки, знайшли потерпілих і повернули їх на берег.

"Як з’ясувалося, у відпочивальників під час плавання почав різко спускати надувний матрац. Через швидку течію вони не могли добратися до берега самостійно, опинившись в пастці посередині річки… Чотирьох громадян віком 24, 29, 30 та 33 роки цілими та неушкодженими рятувальники доправили на берег", - прокоментували у ДСНС.

Нагадаємо, понад 30 людей загинуло на водоймах України менш ніж за два тижні серпня, а з початку року - понад 850.

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