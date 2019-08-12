На Днестре компания отдыхающих чуть не утонула на надувном матрасе

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Хмельницкой области четыре человека чуть не утонули на реке Днестр, когда они плавали на надувном матрасе, он начал сдуваться, и из-за быстрого течения не могли самостоятельно добраться до берега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.