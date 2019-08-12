На Днестре компания отдыхающих чуть не утонула на надувном матрасе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Хмельницкой области четыре человека чуть не утонули на реке Днестр, когда они плавали на надувном матрасе, он начал сдуваться, и из-за быстрого течения не могли самостоятельно добраться до берега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, 11 августа в 19:42 на пункт связи водолазно-спасательного отделения позвонили обеспокоенные граждане и сообщили, что по реке Днестр на надувном матрасе плывут люди, которым безотлагательно нужна помощь.
Спасатели срочно на моторной лодке обследовали акваторию реки, нашли пострадавших и вернули их на берег.
"Как выяснилось, у отдыхающих во время плавания начал резко спускать надувной матрас. Из-за быстрого течения они не могли добраться до берега самостоятельно, оказавшись в ловушке посередине реки... Четырех граждан в возрасте 24, 29, 30 и 33 года целыми и невредимыми спасатели доставили на берег", - прокомментировали в ГСЧС.
Напомним, более 30 человек погибли на водоемах Украины менее чем за две недели августа, а с начала года - более 850.