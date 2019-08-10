В Україні з початку року втопилось понад 850 людей

Як зазначають рятувальники, ці показники упродовж прийдешніх вихідних можуть значно зрости, адже тепла погода сприяє тому, що більшість часу громадяни прагнуть відпочити саме біля водойм.

Також повідомляється, що з початку року більше 850 людей загинуло на водоймах.

Рятувальники зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані. Щодо надзвичайних подій за участю дітей, то нещасні випадки стаються зазвичай через те, що дорослі залишають їх без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки, або ж дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми.

Як повідомляв УНН, цього тижня на Житомирщині в озері потонув чоловік.