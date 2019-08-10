В Украине с начала года утонули более 850 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Более 30 человек погибли на водоемах Украины менее чем за две недели августа, а с начала года - более 850. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
Как отмечают спасатели, эти показатели в течение грядущих выходных могут значительно возрасти, ведь теплая погода способствует тому, что большую часть времени граждане стремятся отдохнуть именно у водоемов.
Также сообщается, что с начала года более 850 человек погибло на водоемах.
Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии. Относительно происшествий с участием детей, то несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют их без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности, или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы.
Как сообщал УНН, на этой неделе в Житомирской области в озере утонул мужчина.