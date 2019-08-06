На Житомирщині в озері потонув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Житомирській області рятувальники вилучили з водойми тіло 43-річного чоловіка. Про це УНН повідомили у головному управлінні ДСНС України в області.
Так, 5 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в озері у селі Кмитів на поверхні води знаходиться тіло людини.
Випадкові перехожі, побачивши його, деякий час спостерігали за ним, потім почали кликати. Селяни припустили, що це потопельник.
Рятувальники, які прибули до місця виклику з’ясували, що тіло знаходиться в 30 м від берега. На човні вони підплили до небіжчика та за допомогою мотузки підтягнули його до берега. Після чого на ношах близько 100 м несли його до дороги, де передали поліцейським.
У загиблого знайшли паспорт. Чоловікові було 43 роки, він родом з Вінничини. Усі обставини загибелі наразі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, на Львівщині у річці втопилась малолітня дитина.