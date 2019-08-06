В Житомирской области в озере утонул мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Житомирской области спасатели извлекли из водоема тело 43-летнего мужчины. Об этом УНН сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в области.
Так, 5 августа в Службу спасения поступило сообщение о том, что в озере в селе Кмитов на поверхности воды находится тело человека.
Случайные прохожие, увидев его, некоторое время наблюдали за ним, потом начали звать. Жители села предположили, что это утопленник.
Прибывшие на место вызова спасатели выяснили, что тело находится в 30 м от берега. На лодке они подплыли к покойнику и с помощью веревки подтянули его к берегу. После чего на носилках около 100 м несли его к дороге, где передали полицейским.
У погибшего нашли паспорт. Мужчине было 43 года, он родом из Винницкой области. Все обстоятельства гибели сейчас устанавливают специалисты.
Напомним, во Львовской области в реке утонул малолетний ребенок.