В Украине с начала года утонуло более 900 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. С начала августа в Украине утонули уже 70 человек, 8 из которых - дети, а всего с начала года в водоемах утонуло уже 907 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Так, 15 августа в Киевской области, в селе Бобрица Киево-Святошинского района, водолазы в реке Ирпень обнаружили и вытащили из воды тело мужчины 1992 года рождения, который утонул еще 14 августа.
15 августа в Черном море в селе Затока Белгород-Днестровского района Одесской области во время купания пропал юноша 2001 года рождения. Водолазы обследовали 700 кв. м дна моря, однако пропавшего не нашли. 16 августа поиски продолжаются.
Еще один гражданин исчез во время купания в Черном море в селе Лиман Татарбунарского района, а именно на территории курорта "Катранка". Его поиски также продолжились с утра 16 августа.
Всего с начала 2019 года в водоемах в Украине утонули 907 человек.
Напомним, в Хмельницкой области четыре человека едва не утонули в реке Днестр, когда плавали на надувном матрасе.