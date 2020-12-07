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На "Артемсолі" гряде масове звільнення шахтарів: підприємство банкрутують

На "Артемсолі" гряде масове звільнення шахтарів: підприємство банкрутують

Київ • УНН

 • 15076 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Серед трудового колективу державного підприємства "Артемсіль" зріє бунт. Робочі стверджують, що їм вже запропонували працювати за графіком скороченого робочого дня зі зниженням заробітних плат, до того ж щодня мусуються чутки про прийдешнє масове скорочення персоналу, передає УНН.

Враховуючи, що підприємство є містоутворюючим, його зупинка і зниження реальної зарплати співробітників щодня розпалює соціальну-економічну обстановку в прифронтовому регіоні, пише Цензор.

"На державному підприємстві сформована команда менеджерів, яка навмисне і дуже активно доводить "Артемсіль" до банкрутства. Зокрема, новий менеджмент розгорнув активну діяльність по вигадуванню і обгрунтуванню міфів про збитковість соляних шахт підприємства. А до всього іншого, йде робота по накопиченню збитків ... Мета такого відвертого шкідництва цілком очевидна. Збитковість шахт - основного дорогоцінного активу підприємства потрібна для того, щоб їх спершу вивести зі структури власності "Артемсолі" з метою подальшого відчуження (тіньової приватизації)", - йдеться в статті.

На даний момент ситуація на підприємстві критична. За наказом призначеної в жовтні 2020 року Кабміном в.о. директора підприємства Вікторії Луценко, припинено відвантаження продукції всім українським дилерам і низці іноземних компаній. Про безпрецедентне рішення нового керівництва дилери поінформували Кабмін і правоохоронні органи. Втрата підприємством обсягів відвантажень як всередині України, так і на експорт, спричинила зниження прибутку, зменшення податкових платежів до бюджету, скорочення обсягів видобутку солі рудниками, які і без того працювали на 20% своєї виробничої потужності.

"У квітні 2017 року Кабмін підвищує Вікторію Луценко, не без сприяння реальних власників "Костанзи", на посаді до в.о. директора "Артемсолі". У липні нова директорка дещо підвищує зарплату робітникам і обіцяє наступ "золотих часів". Але для цього просить трудовий колектив передати їй довіреності на право розпорядження інтересами працівників підприємства. Простіше кажучи, Луценко намагається переконати людей створити на базі держпідприємства таке собі товариство з додатковою відповідальністю, яке від імені трудового колективу візьме в довгострокову оренду майновий комплекс "Артемсолі". Однак, робочі відчули щось не те, документ підписувати категорично відмовилися, назвали аферу Луценко спробою рейдерського захоплення, провели загальні збори і висловили новому менеджменту недовіру. Крім того, шахтарі звернулися з офіційними листами до Кабміну і правоохоронні органи з вимогою втрутитися і розслідувати ситуацію. Зрештою, в лютому 2018 року, уряд був змушений звільнити Луценко, погасивши хвилю протестних настроїв в колективі підприємства. На цей раз, судячи беззаконня, що відбувається на підприємстві, Луценко знову виявилася затребуваною, як фахівець з тіньової приватизації і банкрутства успішної державної компанії", - резюмують журналісти ще одного видання.

ДП "Артемсіль" є найбільшим підприємством з видобутку і реалізації кухонної солі на території Центральної та Східної Європи. Компанія на 94% забезпечує потреби харчової, хімічної, нафтової, металургійної, енергетичної, машинобудівної, фармацевтичної галузей, сільського господарства, та інших життєво-важливих секторів економіки України. Виробничі потужності дозволяють щорічно видобувати 7,47 млн тонн солі.

За даними Держстату, в 2019 році було видано 1,72 млн тонн солі. Обсяги реалізації продукції в грошовому еквіваленті становили 1,824 млрд грн. При цьому 45% продукції відвантажено на експорт в 22 країни світу. До державного бюджету перераховано 453,7 млн грн податкових відрахувань.

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