На “Артемсоли” грядет массовое увольнение шахтеров: предприятие банкротят
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Среди трудового коллектива государственного предприятия “Артемсоль” зреет бунт. Рабочие утверждают, что им уже предложили трудиться по графику сокращенного рабочего дня со снижением заработных плат, к тому же ежедневно муссируются слухи о грядущем массовом сокращении персонала, передает УНН.
Учитывая, что предприятие является градообразующим, его остановка и снижение реальной зарплаты сотрудников ежедневно накаляет социальную-экономическую обстановку в прифронтовом регионе, пишет Цензор.
“На государственном предприятии сформирована команда менеджеров, которая умышленно и очень активно доводит „Артемсоль“ до банкротства. В частности, новый менеджмент развернул активную деятельность по выдумыванию и обоснованию мифов об убыточности соляных шахт предприятия. А ко всему прочему, идет работа по накоплению убытков... Цель столь откровенного вредительства вполне очевидна. Убыточность шахт — основного драгоценного актива предприятия нужна для того, чтобы их сперва вывести из структуры собственности „Артемсоли“ с целью дальнейшего отчуждения (теневой приватизации)”, — говорится в статье.
На данный момент ситуация на предприятии критическая. По приказу назначенной в октябре 2020 года Кабмином и.о. директора предприятия Виктории Луценко, прекращена отгрузка продукции всем украинским дилерам и ряду иностранных компаний. О беспрецедентном решении нового руководства дилеры проинформировали Кабмин и правоохранительные органы. Потеря предприятием объемов отгрузок как внутри Украины, так и на экспорт, повлекло снижение прибыли, уменьшение налоговых платежей в бюджет, сокращение объемов добычи соли рудниками, которые и без того работали на 20% своей производственной мощности.
“В апреле 2017 года Кабмин повышает Викторию Луценко, не без содействия реальных собственников „Костанзы“, в должности до и.о. директора „Артемсоли“. В июле новая директриса несколько повышает зарплату рабочим и обещает наступление „золотых времен“. Но для этого просит трудовой коллектив передать ей доверенности на право распоряжения интересами работников предприятия. Проще говоря, Луценко пытается убедить людей создать на базе госпредприятия некое общество с дополнительной ответственностью, которое от имени трудового коллектива возьмет в долгосрочную аренду имущественный комплекс „Артемсоли“. Однако, рабочие почувствовали что-то не ладное, документ подписывать категорически отказались, назвали аферу Луценко попыткой рейдерского захвата, провели общие сборы и выразили новому менеджменту недоверие. Кроме того, шахтеры обратились с официальными письмами в Кабмин и правоохранительные органы с требованием вмешаться и расследовать ситуацию. В конце концов, в феврале 2018 года, правительство было вынуждено уволить Луценко, погасив волну протестных настроений в коллективе предприятия. На этот раз, судя по творимому на предприятии беспределу, Луценко вновь оказалась востребованной, как специалист по теневой приватизации и банкротству успешной государственной компании”, — резюмируют журналисты еще одного издания.
ГП “Артемсоль” является крупнейшим предприятием по добыче и реализации поваренной соли на территории Центральной и Восточной Европы. Компания на 94% обеспечивает потребности пищевой, химической, нефтяной, металлургической, энергетической, машиностроительной, фармацевтической отраслей, сельское хозяйство, и другие жизненно-важные секторы экономики Украины. Производственные мощности позволяют ежегодно добывать 7,47 млн тонн соли.
По данным Госстата, в 2019 году было выдано 1,72 млн тонн соли. Объемы реализации продукции в денежном эквиваленте составили 1,824 млрд грн. При этом 45% продукции отгружено на экспорт в 22 страны мира. В государственный бюджет перечислено 453,7 млн грн налоговых отчислений.