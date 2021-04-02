На 87-му окрузі порахували майже 92% голосів: Шевченко скоротив відрив від Вірастюка

Деталі

На одномандатному виборчому окрузі №87 на Прикарпатті за підсумками опрацювання 91,45% дільничних протоколів з голосування на довиборах у ВР у трійці лідерів Василь Вірастюк від партії "Слуга народу" (31,48%, 14 505 голосів), Олександр Шевченко від партії "За майбутнє" (29,56%, 13 621 голос) та Руслан Кошулинський від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" (28,82 13 279 голосів).

Різниця у кількості отриманих голосів у лідерів перегонів Вірастюка та Шевченка становить 884 голоси. Розрив між кандидатами скоротився на 30 голосів у порівнянні з даними станом на 9:20, коли ЦВК опрацювала 90,59% протоколів.

Варто зазначити, що, за даними ЦВК, 2 квітня з'явилися дані з двох дільниць - № 260529 і № 260531.

Додамо, раніше на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили "Слуга народу" і "За майбутнє" кожна заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

Тим часом ОВК почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. Станом на 8 ранку, за даними спостерігачів ОПОРИ, було перераховано бюлетені на 5 дільницях.

Крім того, зранку результати виборів по двох дільницях визнали недійсними.

Доповнення

Після того, як підрахунок голосів на окрузі 30 березня “застряг” на 67%, народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.

За даними Громадської мережі ОПОРА, робота ОВК № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК.



Так, 28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%. Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.