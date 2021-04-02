Довибори у Раду: на 87-у окрузі визнали недійсними результати вже на двох дільницях

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"Окружна виборча комісія округу №87 (місто Надвірна) визнала недійсним голосування на виборчій дільниці №261030. Вранці, 2 квітня, комісія визначала недійсними результати голосування на дільниці №261027 через відсутність печаток на контрольних листах у великих скринях", - повідомили в ОПОРІ.

Деталі

За даними ОПОРИ, на виборчій дільниці №261030 голосування визнано недійсним після того, як окружна виборча комісія перераховувала бюлетені на дільниці, де було вказано 377 голосів за Олександра Шевченка. Члени ОВК повторно перерахували бюлетені за Шевченка – їх виявилось 277.

Окремі члени ОВК звинуватили члена від "Слуги народу" у викраденні бюлетенів, але перевірка стріму ОПОРИ показала, що члени комісії порахували 277 бюлетенів, але назвали 377, подивившись на цифри у протоколі.

На ОВК викликали поліцію. Правоохоронці проводять слідчі дії.

Окрім того, як зазначається, комісія виявила, що до витягу з реєстру виборців незаконно було внесено 30 виборців. Комісія встановила, що кількість безпідставно виданих бюлетенів перевищує 5% кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені.

Раніше ОВК почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. Станом на 8 ранку, за даними спостерігачів ОПОРИ, було перераховано бюлетені на 5 дільницях.

Доповнення

Після того, як підрахунок голосів на окрузі 30 березня “застряг” на 67%, народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.

За даними Громадської мережі ОПОРА, робота ОВК № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК.

Наразі на 87-у окрузі залишилося порахувати менше 10%, Вірастюк випереджає Шевченка на менше ніж тисячу голосів.

Так, 28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%. Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.