На 87-у окрузі залишилося порахувати менше 10%: Вірастюк випереджає Шевченка на менше ніж тисячу голосів

Деталі

Так, в одномандатному виборчому окрузі №87 на Прикарпатті за підсумками опрацювання 90,59% дільничних протоколів з голосування на довиборах у ВР у трійці лідерів Василь Вірастюк від партії "Слуга народу" (31,51%, 14 500 голосів), Олександр Шевченко від партії "За майбутнє" (29,52%, 13 586 голосів) та Руслан Кошулинський від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" (28,83 13 268 голосів).

Різниця у кількості отриманих голосів у лідерів перегонів Вірастюка та Шевченка становить 914 голосів.

Додамо, раніше на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили "Слуга народу" і "За майбутнє" кожна заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

Тим часом ОВК почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. Станом на 8 ранку, за даними спостерігачів ОПОРИ, було перераховано бюлетені на 5 дільницях.

Повідомляється, що ОВК №87 визнала недійсним голосування на одній з дільниць. "Так, окружна виборча комісія перераховувала бюлетені на дільниці, де було вказано 377 голосів за Олександра Шевченка. Члени ОВК перерахували бюлетені та підтвердили кількість 377. Згодом член ОВК від "Слуги народу" заявив, що йому повідомили люди, які дивились трансляцію, про неправильні результати підрахунку голосів. Члени ОВК повторно перерахували бюлетені за Шевченка – їх виявилось 277", - розповіли в ОПОРІ.

На ОВК викликали поліцію. Правоохоронці проводять слідчі дії.

Доповнення

Після того, як підрахунок голосів на окрузі 30 березня “застряг” на 67%, народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.

За даними Громадської мережі ОПОРА, робота ОВК № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК.

Так, 28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%. Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.