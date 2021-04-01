Довибори у Раду: на Прикарпатті 20 дільничних комісій перерахують голоси
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Окружна виборча комісія №87 в Івано-Франківській області прийняла протоколи з 93 дільниць. 4 ДВК відправлено на уточнення, 20 – на перерахунок. Про це повідомляють спостерігачі Громадської мережі “ОПОРА”, передає УНН.
Цитата
“Окружна виборча комісія № 87, яка досі встановлює результати голосування на виборах, станом на 16:25 отримала протоколи з усіх виборчих дільниць. 93 прийнято, 4 з них відправлені на уточнення, ще 20 — будуть перераховувати”, — йдеться в повідомленні.
Так, після двох діб, коли комісія була заблокована через відсутність кворуму, 31 березня ОВК продовжила прийом протоколів з дільниць.
Доповнення
Робота окружної виборчої комісії № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК.
Що було раніше
Раніше на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили “Слуга народу” і “За майбутнє” кожна заявили про перемогу своїх кандидатів — Василя Вірастюка та Олександра Шевченка. За офіційними даними, наразі лідирує Вірастюк.
Після того, як підрахунок голосів “застряг” на 67%, народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію у 87-му виборчому окрузі.
Так, 28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%. Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.