Довыборы в Раду: на Прикарпатье 20 участковых комиссий пересчитают голоса

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Окружная избирательная комиссия №87 в Ивано-Франковской области приняла протоколы с 93 участков. 4 УИК отправлено на уточнение, 20 - на пересчет. Об этом сообщают наблюдатели Гражданской сети "ОПОРА", передает УНН.

Цитата

"Окружная избирательная комиссия № 87, до сих пор устанавливает результаты голосования на выборах, по состоянию на 16:25 получила протоколы со всех избирательных участков. 93 принято, 4 из них отправлены на уточнение, еще 20 - будут пересчитывать", - говорится в сообщении.

Так, после двух суток, когда комиссия была заблокирована из-за отсутствия кворума, 31 марта ОИК продолжила прием протоколов с участков.

Дополнение

Работа окружной избирательной комиссии № 87 после восстановления заседании 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов в законный ход заседания ОИК.

Что было раньше

Ранее на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За майбутнє" каждый заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко. По официальным данным, в настоящее время лидирует Вирастюк.

После того, как подсчет голосов "застрял" на 67%, народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснить ситуацию в 87-м избирательном округе.

Так, 28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОИО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.

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