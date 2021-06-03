"На 8 ліжок - 48 лікарів": як під час пандемії коронавірусу в Миколаївській області знищують єдину "інфекційку"

КИЇВ. 3 червня. УНН. У кінці травня стало відомо, що КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних захворювань" мають намір позбавити фінансування, і так званого "ковідного пакету" (кошти, що надаються на лікування хворих, діагностику та виплату зарплати лікарям). Участь в цьому бере Національна служба охорони здоров'я України, яка відмовлялася вносити лікарню у список медустанов для забезпечення "ковідного пакету". У НСЗУ заявляли, що облаштування лікарні нібито не відповідає вимогам, за якими надаються такі виплати. При цьому, озвучені правила ніде не прописані, а представник НСЗУ Дмитро Самофалов заявляє, що "такі вимоги Офісу президента".

Глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва звернулася до Миколаївської облдержадміністрації з проханням провести аналіз діяльності обласної інфекційної лікарні Миколаєва на предмет порушень, виявлених Держаудитслужбою.

2 червня в лікарню приїхали представники обласної ради Миколаєва з перевірками. Облраду не влаштував той факт, що головний лікар лікарні Світлана Федорова винесла ситуацію на державний рівень, і через ігнорування місцевої влади і НСЗУ прохань профінансувати лікарню - ініціювала "ковідний депозит", звідки виплачувала медичним працівникам заробітні плати.

Миколаївський обласний центр лікування інфекційних захворювань - єдина інфекційна боксована лікарня в області, відбудована згідно з європейськими стандартами, і на 100% забезпечена апаратами штучної вентиляції легенів. Про те, що відбувається в лікарні, і які подальші дії будуть здійснюватися, в інтерв'ю УНН розповіла головний лікар КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних захворювань" Світлана Федорова.

Яка ситуація зараз з фінансуванням? Чи підписали вам "ковідний пакет"?

На червень нам пакет не підписали, втім, як і жодній лікарні. Але, завдяки тому, що ми донесли про це до відома Києва, за що мені зараз і дорікає глава обласної ради, нас хоча б внесли в список лікарень, яким, можливо, підпишуть цей "ковідний пакет". Гроші за "ковідним пакетом" (хоча у нас підписані на квітень і травень), за квітень ми отримали тільки вчора вранці. Сьогодні вже 3 червня, і ось чи буде підписаний цей пакет на червень - я не знаю. Більше того, вони ще не визначилися, які повинні бути вимоги для "ковідного пакету". Та представник НСЗУ (Національна служба охорони здоров'я України - ред.) говорить, що має бути не менше 170 ліжок. Вчора він говорив, що має бути 140 ліжок. Але нам це не дуже важливо, ми можемо розвернутися і до 170. Далі говорить, що потрібно 16 бригад: 8 анестезіологічних, і 8 - неанестезіологічних. Ні в одному стаціонарі України, навіть в центрі Тодурова (Інститут серця - ред.) немає стільки бригад. Як ви собі уявляєте - на 8 ліжок 48 лікарів?

На питання: чому нас не вносять до переліку лікарень, а Новобузьку Центральну районну лікарню, де немає жодного анестезіолога, (при тому, що у нас 8 працівників), де немає кисню, зате є на папері намальовані 200 ліжок, і немає жодного боксу - ось цю лікарню вносите. А нас, відбудовану за європейськими стандартами, боксовану, зі 100% забезпеченням ліжок-киснем - немає в списках. Враховуючи, що навіть якщо ми розвернемося до 170 ліжок, у нас все одно кожне ліжкомісце буде забезпечено на 100% киснем, чого немає в багатьох київських лікарнях. Ні на одне моє запитання представник НСЗУ толком відповісти не може. На сьогодні пакети не підписані, вимоги не висунуті, і навіть проекти цього пакета не розіслані.

Чи виділяється зараз щось з обласного бюджету?

Обласний бюджет не виділяє нічого. Хоча ми щотижня реєструємо листи на голову обласної ради - вони наші власники, як вони вказували. Щотижня я пишу лист, ми ставимо вхідний номер, але закінчується це тим, що глава облради намагається мене покарати, пише, що я якісь тяжкі проступки здійснюю.

Скільки співробітників в лікарні? Скільки з них перехворіли коронавірусом?

У лікарні всього 186 співробітників. З них за минулий рік жодна людина не перехворіла. На сьогодні, перехворіло 3 людини. Санітарка, але зараження було не в лікарні, підхопила вдома, там вся сім'я хворіла. І двоє людей, ми розцінили це, як внутрішньолікарняне зараження.

Скільки пацієнтів пройшли лікування у вас з початку пандемії коронавірусу?

Близько двох тисяч пацієнтів пройшли лікування з моменту початку епідемії коронавірусу.

Скільки койко-місць? Скільки з них заповнені?

На даний момент, у нас в лікарні 110 ліжок, у нас завжди так. З моменту розвороту піку епідемії, ми можемо розвернутися до 150. Максимальна кількість, яка у мене лежала 2 місяці тому, - це 156 осіб. На сьогодні заповнені 63 койко-місця.

Які саме до вас претензії?

Мене звинувачують в тому, що я донесла ситуацію до відома Києва. НСЗУ знизила глобальну ставку по "ковідному пакету" без пояснень. Вона була 6,9, а знизили до 4. Хто? Чому? Патологія не змінилася, НСЗУ, напевно, через брак бюджету просто знизила глобальну ставку. Щоб ви розуміли, це відразу за одну і ту ж кількість пролікованих за місяць хворих замість 4,7 мільйона - ми отримуємо 3. Тобто, навіть 4,7 млн - це впритул, це навіть на зарплату не вистачає, а 3 - так тим більше.

Тобто, НСЗУ знижує глобальні ставки. Епідемія знижується. При цьому, у нас по всіх лікарнях області лежать по 2, 3 людини. Всі чіпляються за ковідний пакет, в надії його отримати, замість того, щоб ми всі зараз змогли б цих хворих зосередити в одному місці. Тобто, немає управлінського рішення облради, нормально прописаного маршруту пацієнта. Я навіть більше скажу, мені люди дзвонять і просять перевестися, а їх не відпускають - медсестри і лікарі стають строєм і не випускають з лікарні. У Баштанці людина вже четвертий день не може перевести маму, хоча там на всю лікарню лежить 3 людини, але люди гарячково чіпляються за ковідний пакет. Я вчора це озвучила. У нас зараз не червона зона. Одна справа, коли переповнені ми, а ми зараз заповнені наполовину, і можемо розвернутися далі. Ми можемо зараз всіх хворих взяти на себе. Але ніхто цього не робить. Навіщо щось в список вносять міські лікарні, де по 2-3 людини лежить, де купа проблем.

Медичні працівники отримують зараз надбавки?

За травень я виплатила, знову ж таки, завдяки минулорічним заощадженим коштам. Те, що давала раніше обласна рада, я могла премії людям роздати. Тому що вони тут дійсно "вбивалися", і працювали ми одні цілий рік. Інші лікарні не вступали до вересня. З лютого по вересень ми працювали самі на всю область. При цьому, руки свербіли, можна було, крім 300%, доплатити премії, і я мала право. Але я розуміла, що з січня буде дірка в бюджеті. Тому, це була моя особиста ідея, за що мене зараз і "розстрілюють", хоча я і маю на це право - на депозит, з якого я зараз плачу зарплату. За травень ми виплатили вчасно. Природно, не 300%. Але ми намагалися рахувати за години, радилися, становили графік, навіть намагалися вираховувати хвилини перебування у "брудній зоні", хоча це маячня, але по-іншому не можна було.

Учора була комісія з представників обласної влади. Що вирішили?

Так, це була глава обласної ради. Я не зовсім зрозуміла формат комісії, мені не надали протоколу. Я теж депутат облради, і більш того, я член медичної комісії облради. Глава облради взяла якихось двох депутатів, їй підвладних, взяла людина 5 своїх радників. Я спробувала з'ясувати, якщо це виїзне засідання комісії, то чому не попередили мене? Якщо це перевірка, то де припис на перевірку? Якщо це сесійне рішення, тобто, глава облради позначила себе, що "сесія - це я". Я кажу - перепрошую, сесії не було, сесія не скликалася. Ну, мені так і не сказали, що це було. Я називаю це "увірвалися з наїздом".

Щоб ви розуміли, завдяки постам і поширенню, з сіл приїжджали до лікарні люди. Дощ ллє, ми з секретарем давай відправляти їх назад, умовляли їх роз'їхатися, давали теплий чай. І хоча "комісія" збиралася приїхати в 9, їх люди ходили тут і дивилися, коли всі роз'їдуться. Залишилися найстійкіші, які кричали, що лікарню не залишать. Більш того, я ініціювала, щоб ми вийшли з цього залу, пацієнти були схвильовані. Я вже завела до себе в кабінет, просила без скандалів, але я не очікувала, що буде така реакція власника.

Що вирішили на цьому засіданні?

Вирішили, що я нехороша людина, якщо вже виношу проблему на загальний огляд, щось зі мною треба робити, але що - вони придумають пізніше.

Які Ваші подальші дії?

Зі свого боку, я буду намагатися, все ж, домогтися від Міністерства охорони здоров'я, від НСЗУ якихось правил підписання "ковідного пакету", тому що на сьогодні їх немає. Моє завдання - зберегти лікарню, як мінімум, шляхом підписання пакета. Далі, якщо мені будуть догани, а мені хочуть їх винести за минулий рік, коли нинішній голова облради навіть не була депутатом. І за той же період, у мене є грамота Кабінету Міністрів України, підписана для мене особисто прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, грамота Верховної Ради, 5 орденів, медалі. І ось тепер глава облради хоче винести догану, і на підставі цієї догани мене звільнити. Природно, якщо це почнеться, а це почнеться, причому, за підтримки різних сил, з якими у неї зв'язки, і яким вона заплатить - я буду звертатися до суду, в різні правоохоронні органи. У минулому році, проживши тут на роботі рік, виплачуючи людям зарплати - це єдине порушення, яке вони знайшли. Все платилося за наказами, згідно з постановами КМУ. Це і юристи, і правоохоронці перевіряли. Більше того, Державна служба з питань праці перевірила, і не знайшла жодного правопорушення. А ось облрада вважає, що я неправильно платила. Тому, я вважаю, що це неправильне уявлення власника. Тому, поки буде вистачати сил і засобів, я буду відстоювати в суді, в тому числі і своє ім'я.

Коли і як все почалося?

Практично кожного тижня я відсилала листи в управління охорони здоров'я, і на главу обласної ради щотижня відсилалися листи з чітким розрахунком про те, скільки не вистачає, що ситуація критична, що є недофінансування, а пакет не підписаний. Але реакції не було ніякої, тобто, мені ніхто не відповідав.

І коли минулого тижня я дізналася, що нас навіть не вносять до списку, який повезли в МОЗ - я поставила питання - на якій підставі нас не вносять до списків? Мені сказали, що нас буде відстоювати заступник губернатора, тому що вимоги такі: хірургія, багатопрофільність, божевільна кількість бригад, 200 ліжок. Я попросила показати, де ці вимоги прописані. На що представник НСЗУ Самофалов сказав, що це вимога Офісу президента. Ці вимоги були озвучені лише на словах. Ніде цього не було прописано.

Тоді у мене не залишилося виходу, як виносити все на публіку для залучення Києва. Все це схоже на намір штучно збанкрутити лікарню, тому що вона когось зацікавила, але тут я стверджувати не буду. По суті, все це виносилося на широкий загал 31 травня, коли я ставила останнє запитання НСЗУ про те, куди мені подіти хворих, якщо нам не дають "ковідний пакет" на місяць. На що мені відповіли, що не знають. Тоді це стало останньою краплею. У мене 186 співробітників з сім'ями, які також потрібно утримувати. У мене хворі пацієнти лежать, в тому числі, і в реанімації - куди їх переводити, ніхто не говорить і не уточнює.

А якщо лікарню закриють, співробітників переводити нікуди. Ми єдина в області інфекційна лікарня. А хто буде лікувати інфекційні хвороби в південному регіоні у разі закриття - це питання до влади.