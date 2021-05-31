Лишили финансирования: в Николаеве закрывают единственную в области инфекционную больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В Николаеве, в результате лишения финансирования, закрывают единственную в области отстроенную больницу, которая специализируется на инфекционных заболеваниях. Об этом на своей странице в Facebook написала заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская, передает УНН.
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Главный инфекционист страны отмечает, что процедура закрытия инфекционных отделений была запланирована заранее, после отставки бывшего министра здравоохранения Максима Степанова.
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“Лучшие инфекционные стационары Украины (а с ними - и инфекционисты, как в своё время эпидемиологи), пойдут под снос, как это и было запланировано ранее. В стране хронических эпидемий они не нужны. Так, в Николаеве единственную в области специализированную, полностью отстроенную инфекционную больницу, со 100% обеспечением коек кислородом, которая больше года работала на ковиде, лишают финансирования”, - написала Голубовская.
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Врач отмечает, что наличие инфекционных стационаров в стране обеспечивает возможность оказания медицинской помощи не только больным коронавирусом, но и всем инфекционным пациентам. За счет наличия боксированных отделений, шанс на возможное заражение заметно снижается.
По словам Голубовской, уменьшение инфекционных отделений несет угрозу, и усложняет скорейший выход страны из эпидемии коронавируса, поскольку, с июня “ковидного пакета” нет, а количество больных все еще некуда девать.
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“Абсолютно некомпетентные ни в чем люди, с потолка взявшие тарифы и всю свою (именно - свою, ибо людям она не нужна) реформу вторичного уровня решают нашу с вами судьбу. Вся дискуссия, заводящая чиновников в полный тупик, ибо ни на один вопрос нельзя получить вменяемый ответ, заканчивается фразой - “такие требования офиса президента, ничего не знаем”, - заявляет врач.
Напомним
Ранее Ольга Голубовская заявляла, что новый рост заболеваемости коронавирусом в Украине, при условии отсутствия новых мутаций, следует ожидать с середины лета или в начале осени.