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Новый рост заболеваний коронавирусом стоит ожидать с середины лета - Голубовская

Киев • УНН

 • 21566 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Новый рост заболеваемости коронавирусом в Украине, при условии отсутствия новых мутаций, следует ожидать с середины лета или в начале осени. Об этом заявила заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская в эфире на телеканале Kyiv Live, пишет УНН.

Новый рост заболеваний коронавирусом стоит ожидать с середины лета - Голубовская

Цитата:

"Мы ожидаем роста заболеваемости. Один из вариантов - это середина лета, второй - начало осени, если не появится еще какая-то новая мутация", - отмечает Голубовская.

Детали

Врач называет три разновидности популяции коронавируса, согласно системе Центра контроля и профилактики заболеваний в США (CDC). Так, выделяют группу вирусов, в которую входят английский, бразильский, южно-африканский штаммы коронавируса. При этом, индийский штамм на данном этапе только изучается, но, как отмечает Голубовская, он легче передается. Если он появится в Украине, то страну "накроет очень серьезная волна болезни", считает врач.

Последней из групп коронавирусов являются те, которые еще не не описаны и не появились в мире, но имеют особую опасность. По словам Голубовской, в случае, если эта группа появится, тогда мир настигнет "Вселенская катастрофа", так как последние штаммы имеют свойство "ускользать от антител", отмечает врач.

Дополнение

По данным Всемирной организации здравоохранения, индийский штамм COVID-19 обнаружен уже в 60 странах и территориях.

В течение недели случаи заражения индийским вариантом были зарегистрированы в Алжире, Ботсване, Бразилии, Кении, Финляндии, Гане и Курачао, Зимбабве.

В Украине пока, по данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса не обнаружили.

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