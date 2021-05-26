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Нове зростання захворювань на коронавірус варто очікувати з середини літа - Голубовська

Київ • УНН

 • 21567 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Нове зростання захворюваності на коронавірус в Україні, за умови відсутності нових мутацій, слід очікувати з середини літа або на початку осені. Про це заявила заслужений лікар України, головний інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі на телеканалі Kyiv Live, пише УНН.

Нове зростання захворювань на коронавірус варто очікувати з середини літа - Голубовська

Цитата:

"Ми очікуємо зростання захворюваності. Один з варіантів - це середина літа, другий - початок осені, якщо не з'явиться ще якась нова мутація ", - зазначає Голубовська.

Деталі

Лікар називає три різновиди популяції коронавірусу, відповідно до системи Центру контролю і профілактики захворювань в США (CDC). Так, виділяють групу вірусів, в яку входять британський, бразильський, південно-африканський штами коронавірусу. При цьому, індійський штам на даному етапі тільки вивчається, але, як зазначає Голубовська, він легше передається. Якщо він з'явиться в Україні, то країну "накриє дуже серйозна хвиля хвороби", вважає лікар.

Останньою з груп коронавірусів є ті, які ще не не описані, і не з'явилися в світі, але мають особливу небезпеку. За словами Голубовської, в разі, якщо ця група з'явиться, тоді світ наздожене "Вселенська катастрофа", тому що останні штами мають властивість "вислизати від антитіл", зазначає лікар.

Доповнення

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, індійський штам COVID-19 виявлено вже в 60 країнах і територіях.

Протягом тижня випадки зараження індійським варіантом були зареєстровані в Алжирі, Ботсвані, Бразилії, Кенії, Фінляндії, Гані і Курачао, Зімбабве.

В Україні поки, за даними ВООЗ, індійського штаму коронавірусу не виявили.

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