Индийский штамм коронавируса обнаружили в 60 странах и территориях - ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что индийский штамм COVID-19 был обнаружен уже в 60 странах и территориях. Об этом говорится в еженедельном отчете ВОЗ, передает УНН.
Детали
Как отмечается в отчете, варианты линии B.1.617 (индийский вариант) обнаружены на 25 мая в целом в странах и территориях:
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- B.1.617.1 - 41
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- B.1.617.2 - 54
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- B.1.617.3 - 6
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Еще в семи проверенных образцах определить сублинию невозможно.
В течение недели случаи заражения индийским вариантом были зарегистрированы в Алжире, Ботсване, Бразилии, Кении, Финляндии, Гане и Курачао, Зимбабве.
В Украине пока, по данным ВОЗ, индийского штамма коронавируса не выявили.
Варианты линии B.1.617 были впервые зарегистрированы в Индии в октябре 2020 года.
Распространение коронавируса в мире
По данным ВОЗ, за последнюю неделю количество новых случаев и смертей продолжало снижаться, и было зарегистрировано более 4,1 миллиона новых случаев заболевания и зарегистрировано 84 000 новых случаев смерти - падение на 14% и 2% соответственно по сравнению с предыдущей неделей.
Европейский регион сообщил о наибольшем сокращении количества новых случаев заболевания и смертей за последнюю неделю, за ним следует регион Юго-Восточной Азии. Количество случаев, зарегистрированных в Северной и Южной Америке, Восточном Средиземноморье, Африке и регионе Западной части Тихого океана были аналогичны тем, о которых сообщалось на предыдущей неделе. Регион Западной части Тихого океана сообщил о наибольшем увеличении количества смертей, в то время как другие регионы сообщили об уменьшении или аналогичных цифрах, как и неделей ранее. Несмотря на глобальную тенденцию к снижению за последние четыре недели, заболеваемость и смертность от COVID-19 остаются высокими, и во многих странах мира наблюдается существенный рост.
Наибольшее количество новых случаев заболевания за последние семь дней было зарегистрировано в Индии (1 846 055 новых случаев, снижение на 23%), Бразилии (451 424 новых случая, увеличение на 3%), Аргентине (213 046 новых случаев, рост на 41%), США (188 410 новых случаев, снижение на 20%) и Колумбии (107 590 новых случаев, снижение на 7%).
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,189 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 25 мая - почти 3,4 тысячи, что больше, чем днем ранее.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающем ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на шестнадцатом месте по распространению и на семнадцатом - по количеству смертей от COVID-19.