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Індійський штам коронавірусу виявили у 60 країнах і територіях - ВООЗ

Київ • УНН

 • 16806 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що індійський штам COVID-19 був виявлений уже у 60 країнах і територіях. Про це йдеться у щотижневому звіті ВООЗ, передає УНН.

Індійський штам коронавірусу виявили у 60 країнах і територіях - ВООЗ

Деталі

Як зазначається у звіті, варіанти лінії B.1.617 (індійський варіант) виявлені на 25 травня загалом у країнах і територіях:

  • B.1.617.1 - 41
  • B.1.617.2 - 54
  • B.1.617.3 - 6

Ще у сімох перевірених зразках визначити сублінію неможливо.

Протягом тижня випадки зараження індійським варіантом були зареєстровані в Алжирі, Ботсвані, Бразилії, Кенії, Фінляндії, Гані та Курачао, Зімбабве.

В Україні наразі, за даними ВООЗ, індійського штаму коронавірусу не виявлено.

Варіанти лінії B.1.617 були вперше зареєстровані в Індії в жовтні 2020 року.

Поширення коронавірусу у світі

За даними ВООЗ, за останній тиждень кількість нових випадків і смертей продовжувала знижуватися, і було зареєстровано понад 4,1 мільйона нових випадків захворювання та зареєстровано 84 000 нових випадків смерті - падіння на 14% і 2% відповідно в порівнянні з попереднім тижнем.

Європейський регіон повідомив про найбільше скорочення кількості нових випадків захворювання і смертей за останній тиждень, за ним слідує регіон Південно-Східної Азії. Кількість випадків, зареєстрованих в Північній і Південній Америці, Східному Середземномор'ї, Африці і регіоні Західної частини Тихого океану були аналогічні тим, про які повідомлялося на попередньому тижні. Регіон Західної частини Тихого океану повідомив про найбільше збільшення кількості смертей, у той час як інші регіони повідомили про зменшення або аналогічні цифри до тижня перед цим. Попри глобальну тенденцію до зниження за останні чотири тижні, захворюваність і смертність від COVID-19 залишаються високими, і в багатьох країнах світу спостерігається істотне зростання.

Найбільша кількість нових випадків захворювання за останні сім днів було зареєстровано в Індії (1 846 055 нових випадків; зниження на 23%), Бразилії (451 424 нових випадки; збільшення на 3%), Аргентині (213 046 нових випадків; зростання на 41%), США (188 410 нових випадків; зниження на 20%) і Колумбії (107 590 нових випадків; зниження на 7%).

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,189 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 25 травня, - майже 3,4 тисячі, що більше, ніж днем раніше.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 17-у - за кількістю смертей від COVID-19.

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