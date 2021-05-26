В Україні вже 2,189 млн випадків COVID-19, за добу - 3 395

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 10078 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 43800 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 130307 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 167806 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 150872 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 154290 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 106116 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87523 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 201099 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89364 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6.1м/с
80%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 84398 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 25517 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 38449 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 47401 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 64035 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 167913 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 201100 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 293467 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 458932 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 443571 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 12639 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 37466 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 42631 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 42888 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 43644 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

В Україні вже 2,189 млн випадків COVID-19, за добу - 3 395

Київ • УНН

 • 24320 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,189 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 25 травня, - майже 3,4 тисячі, що більше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу при цьому дещо менше, ніж напередодні - 208. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

В Україні вже 2,189 млн випадків COVID-19, за добу - 3 395

"26 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3 395 нових випадків захворювань на COVID-19", - повідомили у МОЗ. 

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 778 осіб;
  • летальних випадків – 208;
  • одужало – 14 987 осіб;
  • за добу протестовано: методом ПЛР – 30 724 особи, методом ІФА – 13 108 осіб, експрес-тестами – 28 156 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 189 858 осіб;
  • одужало – 1 990 051 особа;
  • летальних випадків – 49 893;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 076 621.

Деталі

Серед захворілих за минулу добу - 154 дитини та 73 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 385 випадків;
  • Вінницька область – 97 випадків;
  • Волинська область – 64 випадки;
  • Дніпропетровська область – 277 випадків;
  • Донецька область – 149 випадків;
  • Житомирська область – 54 випадки;
  • Закарпатська область – 83 випадки;
  • Запорізька область – 219 випадків;
  • Івано-Франківська область – 54 випадки;
  • Київська область – 208 випадків;
  • Кіровоградська область – 73 випадки;
  • Луганська область – 68 випадків;
  • Львівська область – 172 випадки;
  • Миколаївська область – 154 випадки;
  • Одеська область – 81 випадок;
  • Полтавська область – 61 випадок;
  • Рівненська область – 185 випадків;
  • Сумська область – 93 випадки;
  • Тернопільська область – 68 випадків;
  • Харківська область – 328 випадків;
  • Херсонська область – 176 випадків;
  • Хмельницька область – 93 випадки;
  • Черкаська область – 105 випадків;
  • Чернівецька область – 54 випадки;
  • Чернігівська область – 94 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 17-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19Здоров'я
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40