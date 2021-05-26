В Україні вже 2,189 млн випадків COVID-19, за добу - 3 395
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,189 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 25 травня, - майже 3,4 тисячі, що більше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу при цьому дещо менше, ніж напередодні - 208. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"26 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3 395 нових випадків захворювань на COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 778 осіб;
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- летальних випадків – 208;
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- одужало – 14 987 осіб;
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- за добу протестовано: методом ПЛР – 30 724 особи, методом ІФА – 13 108 осіб, експрес-тестами – 28 156 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 189 858 осіб;
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- одужало – 1 990 051 особа;
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- летальних випадків – 49 893;
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- проведено ПЛР-тестувань – 10 076 621.
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Деталі
Серед захворілих за минулу добу - 154 дитини та 73 медпрацівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- Київ – 385 випадків;
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- Вінницька область – 97 випадків;
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- Волинська область – 64 випадки;
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- Дніпропетровська область – 277 випадків;
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- Донецька область – 149 випадків;
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- Житомирська область – 54 випадки;
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- Закарпатська область – 83 випадки;
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- Запорізька область – 219 випадків;
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- Івано-Франківська область – 54 випадки;
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- Київська область – 208 випадків;
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- Кіровоградська область – 73 випадки;
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- Луганська область – 68 випадків;
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- Львівська область – 172 випадки;
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- Миколаївська область – 154 випадки;
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- Одеська область – 81 випадок;
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- Полтавська область – 61 випадок;
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- Рівненська область – 185 випадків;
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- Сумська область – 93 випадки;
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- Тернопільська область – 68 випадків;
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- Харківська область – 328 випадків;
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- Херсонська область – 176 випадків;
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- Хмельницька область – 93 випадки;
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- Черкаська область – 105 випадків;
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- Чернівецька область – 54 випадки;
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- Чернігівська область – 94 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 17-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".