В Украине уже 2,189 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 395
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,189 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 25 мая - почти 3,4 тысячи, что больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки при этом несколько меньше, чем накануне - 208. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"26 мая 2021 года в Украине зафиксировано 3395 новых случаев заболеваний COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1778 человек;
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- летальных случаев - 208;
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- выздоровели - 14 987 человек;
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- за сутки протестировано: методом ПЦР - 30 724 человека, методом ИФА - 13 108 человек, экспресс-тестами - 28 156 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 189 858 человек;
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- выздоровели - 1 990 051 человек;
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- летальных исходов - 49 893;
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- проведения ПЦР-тестов - 10 076 621.
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Детали
Среди заболевших за минувшие сутки - 154 ребенка и 73 медработника.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
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- Киев - 385 случаев;
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- Винницкая область - 97 случаев;
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- Волынская область - 64 случая;
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- Днепропетровская область - 277 случаев;
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- Донецкая область - 149 случаев;
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- Житомирская область - 54 случая;
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- Закарпатская область - 83 случая;
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- Запорожская область - 219 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 54 случая;
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- Киевская область - 208 случаев;
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- Кировоградская область - 73 случая;
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- Луганская область - 68 случаев;
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- Львовская область - 172 случая;
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- Николаевская область - 154 случая;
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- Одесская область - 81 случай;
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- Полтавская область - 61 случай;
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- Ровенская область - 185 случаев;
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- Сумская область - 93 случая;
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- Тернопольская область - 68 случаев;
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- Харьковская область - 328 случаев;
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- Херсонская область - 176 случаев;
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- Хмельницкая область - 93 случая;
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- Черкасская область - 105 случаев;
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- Черновицкая область - 54 случая;
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- Черниговская область - 94 случая.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 17-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".