В Украине уже 2,189 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 395

КИЕВ. 26 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,189 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 25 мая - почти 3,4 тысячи, что больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки при этом несколько меньше, чем накануне - 208. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.