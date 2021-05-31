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Позбавили фінансування: в Миколаєві закривають єдину в області інфекційну лікарню

Київ • УНН

 • 38198 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. У Миколаєві, в результаті позбавлення фінансування, закривають єдину в області відбудовану лікарню, яка спеціалізується на інфекційних захворюваннях. Про це на своїй сторінці в Facebook написала заслужений лікар України, головний інфекціоніст Ольга Голубовська, передає УНН.

Позбавили фінансування: в Миколаєві закривають єдину в області інфекційну лікарню

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Головний інфекціоніст країни відзначає, що процедура закриття інфекційних відділень була запланована заздалегідь, після відставки колишнього міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Цитата

“Кращі інфекційні стаціонари України (а з ними — і інфекціоністи, як свого часу епідеміологи), підуть під знесення, як це і було заплановано раніше. В країні хронічних епідемій вони не потрібні. Так, в Миколаєві єдину в області спеціалізовану, повністю відбудовану інфекційну лікарню, зі 100% забезпеченням ліжок киснем, яка більше року працювала на ковідом, позбавляють фінансування”, - написала Голубовська.

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Лікар зазначає, що наявність інфекційних стаціонарів в країні забезпечує можливість надання медичної допомоги не тільки хворим коронавірусом, а й усім інфекційним пацієнтам. За рахунок наявності боксованих відділень, шанс на можливе зараження помітно знижується.

За словами Голубовської, зменшення інфекційних відділень несе загрозу, і ускладнює якнайшвидший вихід країни з епідемії коронавірусу, оскільки, з червня “ковідного пакету” немає, а кількість хворих все ще нікуди дівати.

Цитата

“Абсолютно некомпетентні ні в чому люди, зі стелі взяли тарифи і всю свою (саме — свою, бо людям вона не потрібна) реформу вторинного рівня вирішують нашу з вами долю. Вся дискусія, заводять чиновників в глухий кут, тому що ні на одне питання не можна отримати нормальну відповідь, закінчується фразою — “такі вимоги офісу президента, нічого не знаємо”, — заявляє лікар.

Нагадаємо

Раніше Ольга Голубовська заявляла, що новий ріст захворюваності коронавірусом в Україні, за умови відсутності нових мутацій, слід очікувати з середини літа або на початку осені.

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