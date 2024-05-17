На 5% менше, ніж торік: в Україні зареєстрували 3,6 тис. випадків ВІЛ-інфекції та 758 випадків СНІД

За даними Центру громадського здоров’я, на 1 квітня зареєстровано 3 648 випадків ВІЛ-інфекції та 758 випадків захворювання на СНІД. Це на 5% менше показників аналогічного періоду 2023 року. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я України, передає УНН.

Деталі

У МОЗ наголосили, що лікування ВІЛ-інфекції для усіх пацієнтів є безоплатним та адаптоване до ситуації в країні. Зокрема державна стратегія протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 р. передбачає створення та функціонування ефективних, інноваційних, гнучких систем надання якісних і доступних послуг із профілактики, виявлення, діагностування та лікування цих хвороб.

Тому кожна людина, яка живе з ВІЛ, має доступ до діагностики та програм з лікування, отримує високоефективну АРВ-терапію без переривань. Загалом у 2024 році в Україні АРВ-терапію отримують 118 348 українців: 116 401 – доросла людина, 1 947 – діти.

За даними Центру громадського здоров’я, на 1 квітня зареєстровано 3 648 випадків ВІЛ-інфекції та 758 випадків захворювання на СНІД (це на 5% менше показників аналогічного періоду 2023 року) - заявив в Міністерстві охорони здоров'я.

Зниження захворюваності на СНІД у 2024 році зафіксували в 13 областях: Вінницькій, Запорізькій, Київській, Сумській, Черкаській, Закарпатській, Кіровоградській областях та у Києві.

Водночас ушестеро зріс показник у Чернігівській області та утричі у Полтавській області.

За три місяці 2024 року зареєстровано 325 смертей від СНІДу. Це на 19% менше за показник аналогічного періоду 2023 року. Найвищий рівень смертності зареєстровано в Одеській, Дніпропетровській та Чернігівській областях - підсумовують в МОЗ

МОЗ: в Україні зареєстровано 158,8 тис. випадків ВІЛ, з них майже 10 тисяч - у 2023 році

Доповнення

У відомстві наголошують, що протидія поширенню ВІЛ-інфекції/СНІД – важливе завдання системи громадського здоров’я, зокрема і в рамках міжвідомчих партнерських проєктів

Так, у рамках проєкту HealthLink понад 22 000 пацієнтів розпочали прийом препаратів антиретровірусної терапії і ще понад 1 700 – отримали доконтактну профілактику ВІЛ, яку призначають ВІЛ-негативним людям із високим ризиком інфікування.

Також 381 людина повернулась до лікування завдяки програмі. Паралельно з ВІЛ, 96 000 українців протестувались на гепатити та майже 6 700 – на сифіліс.

Нагадаємо

В Україні розширюють послуги з профілактики та лікування ВІЛ: МОЗ покращує можливості для самотестування та робить більш доступними послуги для людей, що живуть з ВІЛ.

Інноваційний проєкт буде доступний у 268 закладах охорони здоров'я в 16 областях.