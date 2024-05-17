На 5% меньше, чем в прошлом году: в Украине зарегистрировали 3,6 тыс. случаев ВИЧ-инфекции и 758 случаев СПИДа
Киев • УНН
По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине зарегистрировано 3 648 случаев ВИЧ-инфекции и 758 случаев СПИДа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Министерство здравоохранения.
По данным Центра общественного здоровья, на 1 апреля зарегистрировано 3 648 случаев ВИЧ-инфекции и 758 случаев заболевания СПИДом. Это на 5% меньше показателей аналогичного периода 2023 года. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Украины, передает УНН.
Детали
В Минздраве отметили, что лечение ВИЧ-инфекции для всех пациентов является бесплатным и адаптировано к ситуации в стране. В частности государственная стратегия противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, туберкулезу и вирусным гепатитам до 2030 г. предусматривает создание и функционирование эффективных, инновационных, гибких систем предоставления качественных и доступных услуг по профилактике, выявлению, диагностированию и лечению этих болезней.
Поэтому каждый человек, живущий с ВИЧ, имеет доступ к диагностике и программам по лечению, получает высокоэффективную АРВ-терапию без прерываний. Всего в 2024 году в Украине АРВ-терапию получают 118 348 украинцев: 116 401 - взрослый человек, 1 947 - дети.
По данным Центра общественного здоровья, на 1 апреля зарегистрировано 3 648 случаев ВИЧ-инфекции и 758 случаев заболевания СПИДом (это на 5% меньше показателей аналогичного периода 2023 года)
Снижение заболеваемости СПИДом в 2024 году зафиксировали в 13 областях: Винницкой, Запорожской, Киевской, Сумской, Черкасской, Закарпатской, Кировоградской областях и в Киеве.
В то же время в шесть раз вырос показатель в Черниговской области и в три раза в Полтавской области.
За три месяца 2024 года зарегистрировано 325 смертей от СПИДа. Это на 19% меньше показателя аналогичного периода 2023 года. Самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Одесской, Днепропетровской и Черниговской областях
Минздрав: в Украине зарегистрировано 158,8 тыс. случаев ВИЧ, из них почти 10 тысяч - в 2023 году1 декабря 2023, 11:00 • 23686 просмотров
Дополнение
В ведомстве отмечают, что противодействие распространению ВИЧ-инфекции/СПИД - важная задача системы общественного здоровья, в том числе и в рамках межведомственных партнерских проектов
Так, в рамках проекта HealthLink более 22 000 пациентов начали прием препаратов антиретровирусной терапии и еще более 1 700 - получили доконтактную профилактику ВИЧ, которую назначают ВИЧ-отрицательным людям с высоким риском инфицирования.
Также 381 человек вернулся к лечению благодаря программе. Параллельно с ВИЧ, 96 000 украинцев протестировались на гепатиты и почти 6 700 - на сифилис.
Напомним
В Украине расширяют услуги по профилактике и лечению ВИЧ: Минздрав улучшает возможности для самотестирования и делает более доступными услуги для людей, живущих с ВИЧ.
Инновационный проект будет доступен в 268 учреждениях здравоохранения в 16 областях.
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