МЗС запустило сторінку "Wartime Diplomacy", яка висвітлює досягнення дипломатів під час вторгнення рф
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ України створило нову сторінку "Wartime Diplomacy", щоб висвітлити досягнення українських дипломатів у зміцненні обороноздатності країни та здобутті міжнародної підтримки для військових під час триваючої російської агресії.
МЗС України створило сторінку "Wartime Diplomacy" про воєнну дипломатію в час російської агресії. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.
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Міністерство закордонних справ України представило нову ініціативу - сторінку "Wartime Diplomacy", присвячену воєнній дипломатії під час російської агресії.
На цій платформі розкриваються досягнення українських дипломатів, які протягом двох років працювали на міжнародному рівні для зміцнення обороноздатності країни та залучення підтримки для воїнів.
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