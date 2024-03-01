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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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МЗС запустило сторінку "Wartime Diplomacy", яка висвітлює досягнення дипломатів під час вторгнення рф

Київ • УНН

 • 111532 перегляди

Міністерство закордонних справ України створило нову сторінку "Wartime Diplomacy", щоб висвітлити досягнення українських дипломатів у зміцненні обороноздатності країни та здобутті міжнародної підтримки для військових під час триваючої російської агресії.

МЗС запустило сторінку "Wartime Diplomacy", яка висвітлює досягнення дипломатів під час вторгнення рф

МЗС України створило сторінку "Wartime Diplomacy" про воєнну дипломатію в час російської агресії. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.

Деталі

Міністерство закордонних справ України представило нову ініціативу - сторінку "Wartime Diplomacy", присвячену воєнній дипломатії під час російської агресії.

На цій платформі розкриваються досягнення українських дипломатів, які протягом двох років працювали на міжнародному рівні для зміцнення обороноздатності країни та залучення підтримки для воїнів.

Вогонь війни так чи інакше обпалив кожен український регіон, майже кожну домівку, майже кожну сім’ю. Але цей вогонь також спалив мости з минулим. Для дипломатів це означає, що в нашому слові більше немає слова "неможливо". З лютого 2022-го дипломатична команда Президента Володимира Зеленського працює в особливому режимі воєнної дипломатії – виснажливому та ризиковому, зухвалому, але продуманному, змінюючи правила дипломатичної гри 

– заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба обговорив військову підтримку України з главою МЗС Франції28.02.24, 19:59 • 27895 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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