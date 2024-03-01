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МИД запустило страницу "Wartime Diplomacy", которая освещает достижения дипломатов во время вторжения рф

МИД запустило страницу "Wartime Diplomacy", которая освещает достижения дипломатов во время вторжения рф

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 04:08  •  4130 просмотра

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Министерство иностранных дел Украины создало новую страницу "Wartime Diplomacy", чтобы осветить достижения украинских дипломатов в укреплении обороноспособности страны и получении международной поддержки для военных во время продолжающейся российской агрессии.

МИД Украины создало страницу "Wartime Diplomacy" о военной дипломатии во время российской агрессии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Министерство иностранных дел Украины представило новую инициативу - страницу "Wartime Diplomacy", посвященную военной дипломатии во время российской агрессии.

На этой платформе раскрываются достижения украинских дипломатов, которые в течение двух лет работали на международном уровне для укрепления обороноспособности страны и привлечения поддержки для воинов.

Огонь войны так или иначе обжег каждый украинский регион, почти каждый дом, почти каждую семью. Но этот огонь также сжег мосты с прошлым. Для дипломатов это означает, что в нашем слове больше нет слова "невозможно". С февраля 2022-го дипломатическая команда Президента Владимира Зеленского работает в особом режиме военной дипломатии - изнурительном и рискованном, дерзком, но продуманном, меняя правила дипломатической игры 

- заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба обсудил военную поддержку Украины с главой МИД Франции28 февраля 2024, 17:59 • 25283 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаПолитика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
МЗС запустило сторінку "Wartime Diplomacy", яка висвітлює досягнення дипломатів під час вторгнення рф
MFA launches "Wartime Diplomacy" page highlighting diplomats' achievements during the russian invasion
Новости по теме

МИД запустило страницу "Wartime Diplomacy", которая освещает достижения дипломатов во время вторжения рф

Министерство иностранных дел Украины создало новую страницу "Wartime Diplomacy", чтобы осветить достижения украинских дипломатов в укреплении обороноспособности страны и получении международной поддержки для военных во время продолжающейся российской агрессии.

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