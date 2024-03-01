МИД запустило страницу "Wartime Diplomacy", которая освещает достижения дипломатов во время вторжения рф
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Украины создало новую страницу "Wartime Diplomacy", чтобы осветить достижения украинских дипломатов в укреплении обороноспособности страны и получении международной поддержки для военных во время продолжающейся российской агрессии.
МИД Украины создало страницу "Wartime Diplomacy" о военной дипломатии во время российской агрессии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.
Детали
Министерство иностранных дел Украины представило новую инициативу - страницу "Wartime Diplomacy", посвященную военной дипломатии во время российской агрессии.
На этой платформе раскрываются достижения украинских дипломатов, которые в течение двух лет работали на международном уровне для укрепления обороноспособности страны и привлечения поддержки для воинов.
Огонь войны так или иначе обжег каждый украинский регион, почти каждый дом, почти каждую семью. Но этот огонь также сжег мосты с прошлым. Для дипломатов это означает, что в нашем слове больше нет слова "невозможно". С февраля 2022-го дипломатическая команда Президента Владимира Зеленского работает в особом режиме военной дипломатии - изнурительном и рискованном, дерзком, но продуманном, меняя правила дипломатической игры
Кулеба обсудил военную поддержку Украины с главой МИД Франции28 февраля 2024, 17:59 • 25283 просмотра
МИД запустило страницу "Wartime Diplomacy", которая освещает достижения дипломатов во время вторжения рф
Министерство иностранных дел Украины создало новую страницу "Wartime Diplomacy", чтобы осветить достижения украинских дипломатов в укреплении обороноспособности страны и получении международной поддержки для военных во время продолжающейся российской агрессии.
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