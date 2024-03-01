МИД запустило страницу "Wartime Diplomacy", которая освещает достижения дипломатов во время вторжения рф

МИД Украины создало страницу "Wartime Diplomacy" о военной дипломатии во время российской агрессии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Министерство иностранных дел Украины представило новую инициативу - страницу "Wartime Diplomacy", посвященную военной дипломатии во время российской агрессии.

На этой платформе раскрываются достижения украинских дипломатов, которые в течение двух лет работали на международном уровне для укрепления обороноспособности страны и привлечения поддержки для воинов.

Огонь войны так или иначе обжег каждый украинский регион, почти каждый дом, почти каждую семью. Но этот огонь также сжег мосты с прошлым. Для дипломатов это означает, что в нашем слове больше нет слова "невозможно". С февраля 2022-го дипломатическая команда Президента Владимира Зеленского работает в особом режиме военной дипломатии - изнурительном и рискованном, дерзком, но продуманном, меняя правила дипломатической игры - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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