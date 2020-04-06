МЗС України відреагувало на проведення РФ весняного призову в Криму

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через проведення Росією призову на війському службу на тимчасово окупованиму Криму. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

“Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із здійсненням Російською Федерацією чергового призову на військову службу на тимчасово окупованій частині суверенної території України — в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, з території Кримського півострова цієї весни планується направити для проходження “військової служби” майже 3,3 тис. осіб.

“Що особливо цинічно, очікується, що більшість з них буде проходити її за межами Кримського півострова, зокрема в Південному військовому окрузі, військові частини і командування якого безпосередньо задіяні у здійсненні збройної агресії проти України на Донбасі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі дії РФ є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, яке забороняє Росії, як державі-окупанту, примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах.

“Москва продовжує ігнорувати заклики міжнародного співтовариства припинити правопорушення у зв’язку з призовами в тимчасово окупованому Криму. Про це зокрема йдеться в ухваленій 18 грудня 2019 року резолюції ГА ООН “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)”, — додали в МЗС.

Також в МЗС зазначають, що в умовах коли весь світ бореться зі стрімким поширенням пандемії коронавірусу COVID-19, оголошення так званого “весняного призову” виглядає особливо брутальним.

“МЗС України вимагає від Російської Федерації скасувати призов на військову службу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, з 2015 року щонайменше 18 тисяч чоловіків призивали до лав російської армії. Наразі є 29 вироків відносно українських громадян, які втікали і не хотіли служити в ЗС РФ.

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