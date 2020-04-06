МИД Украины отреагировал на проведение РФ весеннего призыва в Крыму

“Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с осуществлением Российской Федерацией очередного призыва на военную службу на временно оккупированной части суверенной территории Украины — в Автономной Республике Крым и городе Севастополь”, — говорится в сообщении.

В частности, с территории Крымского полуострова этой весной планируется направить для прохождения “военной службы” почти 3,3 тыс. человек.

“Что особенно цинично, ожидается, что большинство из них будет проходить ее за пределами Крымского полуострова, в частности в Южном военном округе, воинские части и командование которого непосредственно задействованы в осуществлении вооруженной агрессии против Украины в Донбассе”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия РФ являются грубым нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает России, как государству-оккупанту, заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.

“Москва продолжает игнорировать призывы международного сообщества прекратить правонарушения в связи с призывом во временно оккупированном Крыму. Об этом в частности говорится в принятой 18 декабря 2019 года резолюции ГА ООН “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)”, — добавили в МИД.

Также в МИД отмечают, что в условиях, когда весь мир борется со стремительным распространением пандемии коронавируса COVID-19, объявление так называемого “весеннего призыва” выглядит особенно грубым.

“МИД Украины требует от Российской Федерации отменить призыв на военную службу на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и обеспечить безусловное выполнение своих международных обязательств как государства-оккупанта”, — говорится в сообщении.

Напомним, как сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, с 2015 года по меньшей мере 18 тыс. мужчин призывали в ряды российской армии. Сейчас есть 29 приговоров в отношении украинских граждан, которые бежали и не хотели служить в ВС РФ.