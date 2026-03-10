МЗС України відреагувало на блокування Угорщиною підтримки вступу України до ЄС

$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
17:36 • 7644 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
15:44 • 23035 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 24993 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 18717 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 25834 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 27696 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 41711 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 51611 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 52757 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 84819 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32
Магамедрасулов із НАБУ "брав участь" в операції "Мідас", перебуваючи на відпочинку на Тенеріфе зі своєю дівчиною - ЗМІ10 березня, 12:51
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12
Нардепка Порошенка привласнювала донати на ЗСУ? В мережі розгортається скандал10 березня, 13:24
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує15:46
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує15:46 • 12641 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:44 • 23035 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
15:25 • 24993 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 41711 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 51611 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України17:17
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядають16:04
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни Трінчер9 березня, 17:41
МЗС України відреагувало на блокування Угорщиною підтримки вступу України до ЄС

Київ • УНН

 • 2266 перегляди

Парламент Угорщини ухвалив резолюцію проти членства України в ЄС та військової допомоги. МЗС назвало це підіграванням москві та вимагає повернути кошти.

МЗС України відреагувало на блокування Угорщиною підтримки вступу України до ЄС

Міністерство закордонних справ України прокоментувало ухвалення парламентом Угорщини Резолюції про відмову від підтримки вступу України до ЄС та проти подальшого військового фінансування України. Про це повідомляє пресслужба МЗС, пише УНН.

Деталі

Також міністерство висловилося щодо урядової постанови й закону у так званій "справі інкасаторів".

Жоден з цих кроків не є здивуванням для української сторони: такі ганебні позиції влади Угорщини давно відомі. Вважаємо, що голосування щодо відмови від підтримки вступу України до ЄС надсилає сигнал насамперед угорській національній меншині в Україні. Віктор Орбан фактично "закриває" двері в ЄС саме перед їхнім обличчям

- наголосило Міністерство закордонних справ.

МЗС заявило, що влада Угорщини "продовжує відігравати роль троянського коня в ЄС, намагаючись блокувати фінансову та військову підтримку в протидії російській агресії, а також поступ України на шляху до ЄС". 

Такі кроки спрямовані на те, щоб тримати Євросоюз у заручниках. Вони йдуть в унісон з політикою рф щодо ЄС, спрямованою на послаблення та розкол обʼєднаної Європи. Угорський парламент сьогодні точно зірвав аплодисменти - в москві

- переконане українське відомство.

Зазначається, що резолюція не змінює правил ЄС і не має юридичної сили в контексті процесу євроінтеграції України і є лише політичним кроком в контексті виборчої кампанії.

Такими самими політичними кроками є ухвалення урядової постанови та відповідного "закону", які покликані "легалізувати" викрадення коштів державного Ощадбанку України. Наголошуємо на нікчемності цих рішень; нагадуємо про вимогу української сторони негайно повернути викрадені кошти та намір добиватися справедливості з використанням усіх національних та міжнародних правових інструментів

- підсумувало МЗС.

Нагадаємо

Парламент Угорщини ухвалив резолюцію, якою відкинув підтримку вступу України до Європейського Союзу та подальшу військову допомогу Києву. Відповідне рішення підтримала більшість депутатів

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Європейський Союз
Угорщина
Україна