МИД Украины отреагировал на блокирование Венгрией поддержки вступления Украины в ЕС

17:36 • 3786 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
15:44 • 16923 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
15:25 • 21392 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
14:11 • 16425 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
12:33 • 23705 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
10 марта, 11:27 • 26643 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
10 марта, 11:25 • 39928 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
10 марта, 08:20 • 50071 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 52404 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
9 марта, 19:03 • 84521 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Эксклюзивы
В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - МинэнергоVideo10 марта, 08:42 • 35460 просмотра
В структуре НГУ сформированы новые подразделения, приказ подписан - Клименко10 марта, 09:07 • 33827 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 23422 просмотра
Магамедрасулов из НАБУ "участвовал" в операции "Мидас", находясь на отдыхе на Тенерифе со своей девушкой - СМИPhoto12:51 • 15099 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах13:12 • 16245 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит15:46 • 10257 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину17:17 • 2314 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo16:04 • 4964 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах13:12 • 16284 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 23466 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 29007 просмотра
Техника
Социальная сеть
Золото
Шахед-136
MIM-104 Patriot

МИД Украины отреагировал на блокирование Венгрией поддержки вступления Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 1046 просмотра

Парламент Венгрии принял резолюцию против членства Украины в ЕС и военной помощи. МИД назвал это подыгрыванием Москве и требует вернуть средства.

МИД Украины отреагировал на блокирование Венгрией поддержки вступления Украины в ЕС

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало принятие парламентом Венгрии Резолюции об отказе от поддержки вступления Украины в ЕС и против дальнейшего военного финансирования Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД, пишет УНН.

Детали

Также министерство высказалось относительно правительственного постановления и закона по так называемому "делу инкассаторов".

Ни один из этих шагов не является удивлением для украинской стороны: такие позорные позиции властей Венгрии давно известны. Считаем, что голосование по отказу от поддержки вступления Украины в ЕС посылает сигнал прежде всего венгерскому национальному меньшинству в Украине. Виктор Орбан фактически "закрывает" двери в ЕС именно перед их лицом

- подчеркнуло Министерство иностранных дел.

МИД заявил, что власти Венгрии "продолжают играть роль троянского коня в ЕС, пытаясь блокировать финансовую и военную поддержку в противодействии российской агрессии, а также продвижение Украины на пути в ЕС". 

Такие шаги направлены на то, чтобы держать Евросоюз в заложниках. Они идут в унисон с политикой РФ в отношении ЕС, направленной на ослабление и раскол объединенной Европы. Венгерский парламент сегодня точно сорвал аплодисменты - в Москве

- убеждено украинское ведомство.

Отмечается, что резолюция не меняет правил ЕС и не имеет юридической силы в контексте процесса евроинтеграции Украины и является лишь политическим шагом в контексте избирательной кампании.

Такими же политическими шагами является принятие правительственного постановления и соответствующего "закона", которые призваны "легализовать" похищение средств государственного Ощадбанка Украины. Подчеркиваем ничтожность этих решений; напоминаем о требовании украинской стороны немедленно вернуть похищенные средства и намерении добиваться справедливости с использованием всех национальных и международных правовых инструментов

- подытожило МИД.

Напомним

Парламент Венгрии принял резолюцию, которой отверг поддержку вступления Украины в Европейский Союз и дальнейшую военную помощь Киеву. Соответствующее решение поддержало большинство депутатов

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Европейский Союз
Венгрия
Украина