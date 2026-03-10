МИД Украины отреагировал на блокирование Венгрией поддержки вступления Украины в ЕС

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало принятие парламентом Венгрии Резолюции об отказе от поддержки вступления Украины в ЕС и против дальнейшего военного финансирования Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД, пишет УНН.

Также министерство высказалось относительно правительственного постановления и закона по так называемому "делу инкассаторов".

Ни один из этих шагов не является удивлением для украинской стороны: такие позорные позиции властей Венгрии давно известны. Считаем, что голосование по отказу от поддержки вступления Украины в ЕС посылает сигнал прежде всего венгерскому национальному меньшинству в Украине. Виктор Орбан фактически "закрывает" двери в ЕС именно перед их лицом