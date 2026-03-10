МИД Украины отреагировал на блокирование Венгрией поддержки вступления Украины в ЕС
Киев • УНН
Парламент Венгрии принял резолюцию против членства Украины в ЕС и военной помощи. МИД назвал это подыгрыванием Москве и требует вернуть средства.
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало принятие парламентом Венгрии Резолюции об отказе от поддержки вступления Украины в ЕС и против дальнейшего военного финансирования Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД, пишет УНН.
Детали
Также министерство высказалось относительно правительственного постановления и закона по так называемому "делу инкассаторов".
Ни один из этих шагов не является удивлением для украинской стороны: такие позорные позиции властей Венгрии давно известны. Считаем, что голосование по отказу от поддержки вступления Украины в ЕС посылает сигнал прежде всего венгерскому национальному меньшинству в Украине. Виктор Орбан фактически "закрывает" двери в ЕС именно перед их лицом
МИД заявил, что власти Венгрии "продолжают играть роль троянского коня в ЕС, пытаясь блокировать финансовую и военную поддержку в противодействии российской агрессии, а также продвижение Украины на пути в ЕС".
Такие шаги направлены на то, чтобы держать Евросоюз в заложниках. Они идут в унисон с политикой РФ в отношении ЕС, направленной на ослабление и раскол объединенной Европы. Венгерский парламент сегодня точно сорвал аплодисменты - в Москве
Отмечается, что резолюция не меняет правил ЕС и не имеет юридической силы в контексте процесса евроинтеграции Украины и является лишь политическим шагом в контексте избирательной кампании.
Такими же политическими шагами является принятие правительственного постановления и соответствующего "закона", которые призваны "легализовать" похищение средств государственного Ощадбанка Украины. Подчеркиваем ничтожность этих решений; напоминаем о требовании украинской стороны немедленно вернуть похищенные средства и намерении добиваться справедливости с использованием всех национальных и международных правовых инструментов
Напомним
Парламент Венгрии принял резолюцию, которой отверг поддержку вступления Украины в Европейский Союз и дальнейшую военную помощь Киеву. Соответствующее решение поддержало большинство депутатов