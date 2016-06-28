МЗС Польщі: без Грузії та України європейський проект недовершений
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Без Грузії, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, України та Молдови європейський проект все ще недовершений. Про це сказав глава польського МЗС Вітольд Ващиковський під час спільної прес-конференції з грузинським керівником дипломатії Міхеілом Джанелідзе, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".
“Польща прагне якнайшвидше бачити Грузію як у НАТО, так і в Євросоюзі”, — додав голова МЗС Польщі.
Зустріч керівників дипломатії Польщі та Грузії у Варшаві, що відбулася у вівторок, була присвячена, зокрема, питанням безпеки у контексті близького саміту НАТО та майбутнього Європи у зв’язку з очікуваним виходом Великобританії з ЄС.
Міністри обговорили також питання двосторонніх польсько-грузинських відносин та регіональні питання.
“Ми хотіли б бачити Грузію якомога швидше в НАТО, і якомога швидше в ЄС. Після вступу, м.ін. Грузії та інших країн цього регіону, ми бачили б Європу єдиною, об’єднаною і демократичною. Без Грузії, без Вірменії, без Азербайджану, без Білорусі, України та Молдови цей європейський проект весь час ще недовершений. Тому ми не припинимо зусиль, щоб проект європейської трансформації, вільним і демократичним способом завершити”, — сказав під час прес-конференції у Варшаві міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський.
Керівник польської дипломатії заявив також, що Варшава і Тбілісі ініціювали проведення “тбіліської конференції” за участю експертів, метою якої є передача польського досвіду з процесу вступу до Європейської Спільноти.
М.Джанелідзе заявив, що доцінює “технічну і фінансову” підтримку Польщі для клопотань Грузії про інтеграцію з ЄС. Попри те, що перед Європою стоїть багато викликів, таких як “брекзит”, Грузія вірить “у силу цього неповторного проекту, яким є об’єднана Європа, Європа, в якій панує мир, яка є єдиною і яка є вільною”, — наголосив голова грузинського МЗС.
“Ми прагнемо до членства в ЄС і сподіваємося, що в майбутньому так станеться, і що матимемо свій внесок у безпеку, розвиток та європейський добробут”, — додав М.Джанелідзе.