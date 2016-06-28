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МЗС Польщі: без Грузії та України європейський проект недовершений

МЗС Польщі: без Грузії та України європейський проект недовершений

Київ • УНН

 • 9100 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Без Грузії, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, України та Молдови європейський проект все ще недовершений. Про це сказав глава польського МЗС Вітольд Ващиковський під час спільної прес-конференції з грузинським керівником дипломатії Міхеілом Джанелідзе, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".

“Польща прагне якнайшвидше бачити Грузію як у НАТО, так і в Євросоюзі”, — додав голова МЗС Польщі.

Зустріч керівників дипломатії Польщі та Грузії у Варшаві, що відбулася у вівторок, була присвячена, зокрема, питанням безпеки у контексті близького саміту НАТО та майбутнього Європи у зв’язку з очікуваним виходом Великобританії з ЄС.

Міністри обговорили також питання двосторонніх польсько-грузинських відносин та регіональні питання.

“Ми хотіли б бачити Грузію якомога швидше в НАТО, і якомога швидше в ЄС. Після вступу, м.ін. Грузії та інших країн цього регіону, ми бачили б Європу єдиною, об’єднаною і демократичною. Без Грузії, без Вірменії, без Азербайджану, без Білорусі, України та Молдови цей європейський проект весь час ще недовершений. Тому ми не припинимо зусиль, щоб проект європейської трансформації, вільним і демократичним способом завершити”, — сказав під час прес-конференції у Варшаві міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський.

Керівник польської дипломатії заявив також, що Варшава і Тбілісі ініціювали проведення “тбіліської конференції” за участю експертів, метою якої є передача польського досвіду з процесу вступу до Європейської Спільноти.

М.Джанелідзе заявив, що доцінює “технічну і фінансову” підтримку Польщі для клопотань Грузії про інтеграцію з ЄС. Попри те, що перед Європою стоїть багато викликів, таких як “брекзит”, Грузія вірить “у силу цього неповторного проекту, яким є об’єднана Європа, Європа, в якій панує мир, яка є єдиною і яка є вільною”, — наголосив голова грузинського МЗС.

“Ми прагнемо до членства в ЄС і сподіваємося, що в майбутньому так станеться, і що матимемо свій внесок у безпеку, розвиток та європейський добробут”, — додав М.Джанелідзе.

Українські Національні Новини

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