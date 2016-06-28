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МИД Польши: без Грузии и Украины европейский проект незавершен

МИД Польши: без Грузии и Украины европейский проект незавершен

Киев • УНН

 • 9099 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Без Грузии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Украины и Молдовы европейский проект все еще ​​незавершен. Об этом сказал глава польского МИД Витольд Ващиковский во время совместной пресс-конференции с грузинским руководителем дипломатии Михеилом Джанелидзе, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"Польша стремится поскорее видеть Грузию как в НАТО, так и в Евросоюзе", - добавил глава МИД Польши.

Встреча руководителей дипломатии Польши и Грузии в Варшаве, которая состоялась во вторник, была посвящена, в частности, вопросам безопасности в контексте близкого саммита НАТО и будущего Европы в связи с ожидаемым выходом Великобритании из ЕС.

Министры обсудили вопросы двусторонних польско-грузинских отношений и региональные вопросы.

"Мы хотели бы видеть Грузию как можно скорее в НАТО, и как можно скорее в ЕС. После вступления, м.пр. Грузии и других стран этого региона, мы видели бы Европу единой, объединенной и демократической. Без Грузии, без Армении, без Азербайджана, без Беларуси, Украины и Молдовы этот европейский проект все время еще незавершен. Поэтому мы не прекратим усилий, чтобы проект европейской трансформации, свободным и демократическим способом завершить", - сказал во время пресс-конференции в Варшаве министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Руководитель польской дипломатии заявил также, что Варшава и Тбилиси инициировали проведение "тбилисской конференции" с участием экспертов, целью которой является передача польского опыта из процесса вступления в Европейское Сообщество.

М.Джанелидзе заявил, что оценивает "техническую и финансовую" поддержку Польши для ходатайств Грузии об интеграции с ЕС. Несмотря на то, что перед Европой стоит много вызовов, таких как "брекзит", Грузия верит "в силу этого неповторимого проекта, которым является объединенная Европа, Европа, в которой царит мир, которая является единственной и которая свободна", - подчеркнул глава грузинского МИД.

"Мы стремимся к членству в ЕС и надеемся, что в будущем это произойдет, и будем иметь свой вклад в безопасность, развитие и европейское благосостояние", - добавил М.Джанелидзе.

Украинские Национальные Новости

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