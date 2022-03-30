МЗС: питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після відновлення над ними суверенітету України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після відновлення над ними суверенітету України, на переговорах у Стамбулі українська делегація Москві представила пропозиції щодо шляхів досягнення цієї мети. Про це УНН заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи висловлювання очільника російського зовнішньополітичного відомства.
Контекст
Раніше російський міністр Сергій Лавров заявив, що вважає прогресом “розуміння українськими колегами того, що питання Криму та Донбасу остаточно вирішені”.
Цитата
“Сергій Лавров демонструє помилкове розуміння переговорного процесу. Питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після відновлення над ними суверенітету України. На переговорах в Стамбулі українська делегація як раз передала на розгляд Москви пропозиції щодо шляхів досягнення цієї мети”, - заявив Ніколенко.
Нагадаємо
Як писав УНН, напередодні на переговорах у Стамбулі українська делегація запропонувала російській стороні 15-річні консультації для вирішення питання тимчасово окупованого Криму.
Також у переговорній групі заявили, що вбачають серед країн-гарантів безпеки України – росію.
Натомість Україна погодиться на нейтральний статус, якого раніше вимагала росія.