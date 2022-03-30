МИД: вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после восстановления над ними суверенитета Украины

Контекст

Ранее российский министр Сергей Лавров заявил, что считает прогрессом “понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены”.

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“Сергей Лавров демонстрирует ошибочное понимание переговорного процесса. Вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после восстановления над ними суверенитета Украины. На переговорах в Стамбуле украинская делегация как раз передала на рассмотрение Москвы предложения относительно путей достижения этой цели”, - заявил Николенко.

Напомним

Как писал УНН, накануне на переговорах в Стамбуле украинская делегация предложила российской стороне 15-летние консультации для решения вопроса временно оккупированного Крыма.

Также в переговорной группе заявили, что видят среди стран-гарантов безопасности Украины - россию.

Взамен Украина согласится на нейтральный статус, которого ранее требовала россия.