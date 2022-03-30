МИД: вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после восстановления над ними суверенитета Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после восстановления над ними суверенитета Украины, на переговорах в Стамбуле украинская делегация Москве представила предложения относительно путей достижения этой цели. Об этом УНН заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя высказывания главы российского внешнеполитического ведомства.
Контекст
Ранее российский министр Сергей Лавров заявил, что считает прогрессом “понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены”.
Цитата
“Сергей Лавров демонстрирует ошибочное понимание переговорного процесса. Вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после восстановления над ними суверенитета Украины. На переговорах в Стамбуле украинская делегация как раз передала на рассмотрение Москвы предложения относительно путей достижения этой цели”, - заявил Николенко.
Напомним
Как писал УНН, накануне на переговорах в Стамбуле украинская делегация предложила российской стороне 15-летние консультации для решения вопроса временно оккупированного Крыма.
Также в переговорной группе заявили, что видят среди стран-гарантов безопасности Украины - россию.
Взамен Украина согласится на нейтральный статус, которого ранее требовала россия.