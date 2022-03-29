Украина назвала государства, которых хочет видеть гарантами своей безопасности. Арахамия говорит, некоторые уже согласились
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Украина видит среди гарантов безопасности государства-члены Совета Безопасности ООН и ряд других стран. Об этом по итогам переговоров с рф в Стамбуле заявил глава делегации, председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.
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“Кого мы видим среди гарантов - это, в первую очередь, страны Совбеза ООН: и Великобритания, и КНР, и российская федерация также туда входит, но мы отдельно по этом будем говорить, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль”, - сказал Арахамия.
Детали
По его словам, Украина предлагает сделать свободное присоединение к договору гарантий.
“Конечно, у нас есть неурегулированные вопросы с ОРДЛО, по АРК и Севастополю, поэтому международные гарантии безопасности временно не будут работать на этой территории для того, чтобы гаранты действительно могли активировать эти гарантии. Мы сейчас общаемся в официальной коммуникации со многими странами-гарантами, видим реальную заинтересованность, некоторые страны уже дали предварительное согласование, но мы ждем официальных сообщений”, - отметил он.
Глава делегации пояснил: украинская сторона хочет получить работающий международный механизм, где страны-гаранты будут реагировать с аналогом 5-й статьи НАТО, даже с более жестким механизмом активации.
"В течение 3-х дней должны состояться консультации. Если это война, это может быть агрессия, может быть “специальная операция”, замаскированная гибридная война, что бы не случилось в течение 3-х дней консультации, и после этого страны-гаранты имеют юридическое обязательство предоставить нам помощь в виде военной помощи, вооруженными силами, с вооружением, закрытым небом - всем тем, что сейчас так необходимо и мы не можем получить. Таково наше предложение", - сказал он.
Напомним
В Стамбуле завершился первый день переговоров между Украиной и рф.