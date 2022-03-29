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Украина назвала государства, которых хочет видеть гарантами своей безопасности. Арахамия говорит, некоторые уже согласились

Киев • УНН

 • 178992 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Украина видит среди гарантов безопасности государства-члены Совета Безопасности ООН и ряд других стран. Об этом по итогам переговоров с рф в Стамбуле заявил глава делегации, председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

Украина назвала государства, которых хочет видеть гарантами своей безопасности. Арахамия говорит, некоторые уже согласились

Цитата

“Кого мы видим среди гарантов - это, в первую очередь, страны Совбеза ООН: и Великобритания, и КНР, и российская федерация также туда входит, но мы отдельно по этом будем говорить, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль”, - сказал Арахамия.

Детали

По его словам, Украина предлагает сделать свободное присоединение к договору гарантий.

“Конечно, у нас есть неурегулированные вопросы с ОРДЛО, по АРК и Севастополю, поэтому международные гарантии безопасности временно не будут работать на этой территории для того, чтобы гаранты действительно могли активировать эти гарантии. Мы сейчас общаемся в официальной коммуникации со многими странами-гарантами, видим реальную заинтересованность, некоторые страны уже дали предварительное согласование, но мы ждем официальных сообщений”, - отметил он.

Глава делегации пояснил: украинская сторона хочет получить работающий международный механизм, где страны-гаранты будут реагировать с аналогом 5-й статьи НАТО, даже с более жестким механизмом активации.

"В течение 3-х дней должны состояться консультации. Если это война, это может быть агрессия, может быть “специальная операция”, замаскированная гибридная война, что бы не случилось в течение 3-х дней консультации, и после этого страны-гаранты имеют юридическое обязательство предоставить нам помощь в виде военной помощи, вооруженными силами, с вооружением, закрытым небом - всем тем, что сейчас так необходимо и мы не можем получить. Таково наше предложение", - сказал он.

Напомним

В Стамбуле завершился первый день переговоров между Украиной и рф.

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