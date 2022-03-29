Україна назвала держави, яких хоче бачити гарантами своєї безпеки. Арахамія каже, деякі вже погодились
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Україна бачить серед гарантів безпеки держави-члени Ради Безпеки ООН та низку інших країн. Про це за підсумками переговорів з рф в Стамбулі заявив голова делегації, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
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“Кого ми бачимо серед гарантів – це, в першу чергу, країни Радбезу ООН: і Велика Британія, і КНР, і російська федерація також туди входить, але ми окремо по цьому будемо казати, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль”, - сказав Арахамія.
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З його слів, Україна пропонує зробити вільне приєднання до договору гарантій.
“Звісно, у нас є неврегульовані питання з ОРДЛО, з АРК та Севастополем, тому міжнародні гарантії безпеки тимчасово не будуть працювати на цій території для того, щоб гаранти могли дійсно активувати ці гарантії. Ми зараз спілкуємось в офіційній комунікації з багатьма країнами-гарантами, бачимо реальну зацікавленість, деякі країни вже дали попереднє погодження, але ми чекаємо офіційних повідомлень”, - зазначив він.
Глава делегації пояснив: українська сторона хоче отримати працюючий міжнародний механізм, де країни-гаранти будуть реагувати за аналогом 5-ї статті НАТО, навіть з жорсткішим механізмом активації.
“Протягом 3-х днів мають відбутись консультації. Якщо це війна, це може бути агресія, може бути “спеціальна операція”, замаскована гібридна війна, що б не трапилось – протягом 3-х днів консультації, і після цього країни-гаранти мають юридичне зобов’язання надати нам допомогу у вигляді військової допомоги, збройними силами, з озброєнням, закритим небом – всім тим, що зараз так конче необхідно і ми не можемо отримати. Така наша пропозиція”, - сказав він.
Нагадаємо
У Стамбулі завершився перший день переговорів між Україною та рф.