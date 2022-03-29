У Стамбулі завершився перший день переговорів між Україною та рф - Anadolu
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Стамбулі завершився перший день переговорів між Україною та рф, повідомляєє напівдержавне турецьке агентство Anadolu, пише УНН.
Цитата
"У палаці "Долмабахче" у Стамбулі завершилася зустріч делегацій України та росії", - йдеться у повідомленні Anadolu у Telegram.
При цьому на сайті видання повідомляється, що "у Стамбулі завершився перший день мирних переговорів між росією та Україною".
Раніше
Переговори України та рф стартували у Стамбулі після 10 години 29 березня.