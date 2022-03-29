У Стамбулі завершився перший день переговорів між Україною та рф - Anadolu

Цитата

"У палаці "Долмабахче" у Стамбулі завершилася зустріч делегацій України та росії", - йдеться у повідомленні Anadolu у Telegram.

При цьому на сайті видання повідомляється, що "у Стамбулі завершився перший день мирних переговорів між росією та Україною".

Раніше

Переговори України та рф стартували у Стамбулі після 10 години 29 березня.