У Стамбулі стартували переговори України та рф: першими раунд проводять очільники делегацій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У турецькому Стамбулі стартували переговори України та рф, першими раунд перемовин проводять очільники делегацій, повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, пише УНН.
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"Раунд глав делегацій. Давид Арахамія та Володимир Мединський. Про фундаментальні положення переговорного процесу. Делегації паралельно працюють по всьому спектру спірних питань", - написав Подоляк у Twitter.
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Президент Туреччини Реджер Таїп Ердоган звернувся до делегацій перед стартом переговорів у Стамбулі.
Раунд глав делегацій. Давид Арахамія та Володимир Мединський. Про фундаментальні положення переговорного процесу. Делегації паралельно працюють по всьому спектру спірних питань. pic.twitter.com/QqUUp1PYpe— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022