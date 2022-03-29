Українська та російська делегації несуть історичну відповідальність за сьогоднішні рішення – Ердоган

Цитата

"Продовження війни не принесе нікому користі. Відновлення миру буде корисним і для двох ваших країн, і для інших. Ви як делегації несете історичну відповідальність за рішення, які ухвалюються сьогодні", – сказав Ердоган.

Доповнення

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся до делегацій України та рф напередодні переговорів у Туреччині і заявив, що і президент України Володимир Зеленський і російський президент володимир путін є "цінними друзями".

Додамо

28 березня в Міжнародному аеропорту Ататюрк (Стамбул) приземлився літак з українською делегацією, яка прибула на перемовини з росією.

Раніше повідомляли, що черговий живий раунд переговорів між українською та російською сторонами відбудеться 28-30 березня в Туреччині.