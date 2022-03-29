Українська та російська делегації несуть історичну відповідальність за сьогоднішні рішення – Ердоган
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на відкритті раунду переговорів України та росії у Стамбулі заявив, що делегації несуть історичну відповідальність за рішення, які ухвалюють сьогодні. Про це повідомив у своєму Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, який процитував Ердогана, передає УНН.
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"Продовження війни не принесе нікому користі. Відновлення миру буде корисним і для двох ваших країн, і для інших. Ви як делегації несете історичну відповідальність за рішення, які ухвалюються сьогодні", – сказав Ердоган.
Доповнення
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся до делегацій України та рф напередодні переговорів у Туреччині і заявив, що і президент України Володимир Зеленський і російський президент володимир путін є "цінними друзями".
Додамо
28 березня в Міжнародному аеропорту Ататюрк (Стамбул) приземлився літак з українською делегацією, яка прибула на перемовини з росією.
Раніше повідомляли, що черговий живий раунд переговорів між українською та російською сторонами відбудеться 28-30 березня в Туреччині.