Украинская и российская делегации несут историческую ответственность за сегодняшние решения – Эрдоган
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии раунда переговоров Украины и россии в Стамбуле заявил, что делегации несут историческую ответственность за решения, которые принимают сегодня. Об этом сообщил в своем Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, который процитировал Эрдогана, передает УНН.
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"Продолжение войны не принесет никому пользы. Восстановление мира будет полезным и для двух ваших стран, и для других. Вы как делегации несете историческую ответственность за решения, которые принимаются сегодня", - сказал Эрдоган.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к делегации Украины и рф в преддверии переговоров в Турции и заявил, что и президент Украины Владимир Зеленский и российский президент владимир путин является "ценными друзьями".
Добавим
28 марта в Международном аэропорту Ататюрк (Стамбул) приземлился самолет с украинской делегацией, прибывшей на переговоры с россией.
Ранее сообщали, что очередной живой раунд переговоров между украинской и российской сторонами состоится 28-30 марта в Турции.