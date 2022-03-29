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Украинская и российская делегации несут историческую ответственность за сегодняшние решения – Эрдоган

Киев • УНН

 • 130570 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии раунда переговоров Украины и россии в Стамбуле заявил, что делегации несут историческую ответственность за решения, которые принимают сегодня. Об этом сообщил в своем Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, который процитировал Эрдогана, передает УНН.

Украинская и российская делегации несут историческую ответственность за сегодняшние решения – Эрдоган

Цитата

"Продолжение войны не принесет никому пользы. Восстановление мира будет полезным и для двух ваших стран, и для других. Вы как делегации несете историческую ответственность за решения, которые принимаются сегодня", - сказал Эрдоган.

Дополнение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к делегации Украины и рф в преддверии переговоров в Турции и заявил, что и президент Украины Владимир Зеленский и российский президент владимир путин является "ценными друзьями".

Добавим

28 марта в Международном аэропорту Ататюрк (Стамбул) приземлился самолет с украинской делегацией, прибывшей на переговоры с россией.

Ранее сообщали, что очередной живой раунд переговоров между украинской и российской сторонами состоится 28-30 марта в Турции.

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